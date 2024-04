AMSAP, ecco il calendario eventi del 2024

AMSAP, il Club di auto e moto storiche, federato ASI, di Biella, ha diffuso in questi giorni il suo "calendario eventi 2024". "L'anno scorso lo abbiamo presentato in occasione dell'Assemblea di inizio anno" ha spiegato il Presidente, Carlo Tarello; "quest'anno però c'erano le elezioni e quindi abbiamo scelto di aspettare la nomina del nuovo Consiglio". Il calendario, che è disponibile nel sito www.amsap.it, comprende un po' di tutto: raduni, gite di uno o più giorni, serate a tema, partecipazione a esposizioni ... tutto, ovviamente, per auto e moto.

Ci sono anche alcuni eventi che hanno già avuto luogo, come la già citata Assemblea dei Soci, la visita benefica alla Domus Laetitiae di Sagliano Micca e la proiezione del film "Race for Glory", presentato come primo appuntamento dell'anno del ciclo "Cultura & Motori". "Questa è stata per noi un'iniziativa un po' inusuale" ha spiegato il Segretario del Club, Lucio Ferrigo; "in pratica, visto che il film era ad argomento motoristico, abbiamo fatto un accordo con il Cinema Verdi di Candelo. L'iniziativa è piaciuta e posso già dire che la ripeteremo con altre pellicole!". Fra gli appuntamenti a più breve scadenza va segnalata la partecipazione alla prima edizione della manifestazione espositiva Auto Moto Turin Show (AMTS), che si terrà a Lingotto Fiere dal 19 al 21 aprile.

"Tutti i Club del Piemonte hanno deciso di presentarsi con un veicolo rosso" spiega Tarello; "noi lo faremo "alla grande", portando il nostro camion dei pompieri Fiat 507 del 1927 ... più rosso di così!" Sempre ad aprile ci saranno poi altre due iniziative di grande rilievo: la partecipazione al Giro Ciclistico della Provincia di Biella e la Gita Turistica ad Avigliana e alla Sagra di San Michele. "Al Giro della Provincia" spiega Lucio Ferrigo "con i nostri mezzi, faremo, come già l'anno scorso, da “carovana pre gara”. Una trentina fra auto e moto, che precederanno la gara, incolonnati e scortati dalle forze dell'ordine, di circa un'ora. Poi, all'arrivo, i mezzi AMSAP saranno esposti in un apposito spazio". Della gita in Valle di Susa parla invece il Vicepresidente, Guido Gili. "Sarà suddivisa in due parti: al mattino saremo ad Avigliana, con pranzo in un ristorante con vista sul lago; al pomeriggio, invece, visiteremo il complesso della Sagra di San Michele".

Il Club sarà poi nuovamente presente anche a eventi organizzati da terzi (come il Memoriale Enrico Leone, a Pollone, e, nella seconda parte dell'anno, Portula & Motori, a Portula Biellese); e non mancherà di organizzare o partecipare a eventi e iniziative ASI e dei Club piemontesi (come la Giornata Nazionale del Veicolo d'Epoca, il 29 settembre, e l'InterClub Piemonte Valle d'Aosta, che quest'anno sarà ad Agliè, il 12 maggio). "C'è però un appuntamento a cui tengo particolarmente" aggiunge il Presidente "e di cui mi sto occupando in prima persona: la gita di due giorni nella "Motor Valley" italiana, a Maranello (con visita ai Musei Ferrari e pernottamento al Maranello Village) e al Museo Lamborghini di Sant'Agata Bolognese (con sosta alla mitica Trattoria Toselli, dove Ferruccio Lamborghini era solito pranzare con ospiti e collaboratori)".

In questa chiacchierata "a volo d'uccello" sugli appuntamenti dell'anno va ancora ricordata la Gita Turistica di due giorni Biella-Martigny (a metà luglio, con visita al Museo della Fondazione Gianadda); il ritorno dell'evento biennale 'Ante 45 (appuntamento con auto, moto e costumi d'epoca, che tanto pubblico ha attirato a fine 2022); e poi le giornate del Verrone Motor Day (che, dopo la "prova del nove" dell'anno scorso, AMSAP nel 2024 ha intenzione di ripetere "alla grande"). Numerosi sono anche gli appuntamenti squisitamente motociclistici, ovviamente concentrati nella parte centrale della stagione: fra questi il Raduno Città di Biella, a metà giugno, e la Gita a Bornasco a inizio agosto.

“Chiudiamo sottolineando il fatto” aggiunge il Presidente del Club “che AMSAP è sempre fortemente motivata a ripetere, anche quest’anno, iniziative a favore degli appassionati diversamente abili. Per questo motivo abbiamo già chiesto ad ASI Solidale di avere nuovamente a Biella la loro Lancia Fulvia appositamente attrezzata!”.