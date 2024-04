Cambio gomme: dal 15 aprile ed entro il 15 maggio via le invernali. Multe salate per chi non si adegua

Cambio gomme: da venerdì via le invernali. Multe salate per chi non si adegua

Il 15 aprile 2024 termina l’obbligo di viaggiare con pneumatici per l’inverno e si deve provvedere al cambio gomme, da invernali a estive. Tranquilli, però che per adeguarsi c'è tempo fino al 15 maggio.

L'obbligo del cambio interessa tutte le gomme? Non proprio. Non interessa solamente due tipologie di automobilisti: coloro i quali montano gomme quattro stagioni o per chi monta gomme con un indice di velocità che sia uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione. In questo caso gli pneumatici possono essere usati tutto l’anno senza rischi.

Invece quelle che riportano un codice di velocità inferiore devono essere obbligatoriamente cambiate nel periodo estivo.

Occhio alle multe: per chi è sorpreso a circolare dal 16 maggio con pneumatici non regolari possono variare da un minimo di 422€ e possono arrivare a toccare la quota massima di 1.682€, con anche il ritiro del libretto di circolazione.

In ogni caso, anche se l'auto può circolare con le gomme invernali, è sempre consigliato dotarsi di gomme per la stagione estiva, questo per una serie di vantaggi. Prima di tutto si evita l'usura accelerata dovuta al clima più caldo degli pneumatici invernali, si risparmia carburante e si riducono le emissioni. Inoltre con temperature più alte le gomme estive offrono più sicurezza in termini di una maggior tenuta laterale, riducendo gli spazi di frenata.