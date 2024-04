Nordic Walking: a Biella la qualifica per Tecnici Sportivi di 1° livello

Sì è concluso a Biella, domenica 7 aprile, il Corso di Qualifica per Tecnici Sportivi di 1° livello, per formare istruttori di Nordik Walking. Gli incontri, suddivisi in 4 appuntamenti, si sono concentrati sulla tecnica personale e in secondo luogo, all’insegnamento della disciplina appresa per tramandarla ai futuri allievi.

Presente il Tecnico SINW Marco Macchieraldo, che ha trasmesso le conoscenze del territorio e Fulvio Contardo, esperto Master Trainer SINW, che ha consegnato gli attestati, al termine del percorso sviluppato.