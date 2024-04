Settimana da incorniciare per AMRON Team: i risultati FOTO

Settimana da incorniciare per AMRON Team: i risultati del fine settimana - Dalla pagina Facebook di AMRON ASD.

Giornate impegnative per AMRON Team ASD, Società sportiva affiliata CSEN Biella, che sabato 6 e domenica 7 aprile ha partecipato a gare e competizioni, non solo in Piemonte.

Sabato in Valle D’Aosta, in una gara dura 22km e 1800 dsl con quasi 250 partenti, si è svolto il Traverse Trail ad Arnad. Si sono ben comportati Edoardo Landi 30°, e Massimo Andreotti 53°.

Domenica a Villadossola (Vb) si è svolta la Villavis Race. Nella gara più veloce di 11km, Ottavo assoluto Paul Matli, che procede con il rientro alle gare.

Sempre domenica mattina, gara di casa in quel di Mongrando, Trail della Diga: nella gara corta, 8km, ottima prestazione per Matteo De Santo, sesto assoluto! Bene anche Marco Boggian 36°.

Sulla distanza più lunga 20 km ed oltre 400 dsl, brava Erika Rivotella che la porta a termine.

E per finire, in quel di Loano (SV), si è svolta la oramai famosa Maremontana, manifestazione alla sua 13a edizione, con oltre 1100 atleti presenti al via sulle 5 distanze.

Nella gara di 37 km e 2300 dsl+, grande prestazione di Diego Faedo, 10° assoluto! Caparbia anche Sabrina Martelli che con fatica conclude la 23km e 1200 dsl. “Avanti Così…”