Elezioni, la lista del sindaco uscente Molino si presenta: “Chiediamo la riconferma, ecco perchè”

Mancano poco più di due mesi alla data delle elezioni che si terranno il 9 Giugno ma la squadra di Raffaella Molino, Sindaco uscente del Comune di Pralungo che tenta il terzo mandato, è già pronta e al lavoro per rivedere quanto rimettere in campo del vecchio programma elettorale ed elaborare idee nuove.

Quasi tutti confermati i consiglieri uscenti della lista Progresso e Trasparenza, un gruppo affiatato e ben collaudato che da dieci anni amministra in sintonia pur nel dibattito che giustamente deve esserci fra persone che cercano di risolvere i problemi analizzandoli in ogni sfaccettatura. Sempre presente il braccio destro di Molino, il vice Sindaco Ilario Stefani onnipresente sul territorio, vicino soprattutto alle esigenze degli anziani che fanno di lui un importante punto di riferimento così come il fratello Silvio Stefani, coordinatore di un gruppo di volontari legati agli Alpini che si sono distinti per piccoli lavori di manutenzione su tutto il territorio comunale.

Confermato anche Enrico Bozino Assessore uscente che si è occupato di ambiente e manifestazioni. Ci saranno quattro nuovi ingressi desiderosi di farsi conoscere e di mettere le proprie competenze ed entusiasmo a disposizione delle collettività pralunghese: sono Alessio Marchini impiegato tessile presso un’azienda biellese che si occupa di tinture ecosostenibili, Gianluigi Greco operatore sanitario in ambito psichiatrico e padre di due bimbi che frequentano le nostre scuole, Lorenzo Mirabile commercialista appassionato di pubblica amministrazione, questi ultimi due da poco residenti nel nostro paese ma con un forte desiderio di far parte della nostra comunità. le donne in campo oltre alla capolista candidata Sindaco saranno Giulia Steni, un presidio importante per gli abitanti di Zerbola, Susanna Acquadro che metterà a disposizione le sue conoscenze in merito alle questioni che riguardano la sanità pubblica, Samanta Biano libera professionista la quale con la nuova entrata Deborah Brunello collaboratrice scolastica, sono molto attive nel gruppo genitori e giovani.

Chiediamo la riconferma perché riteniamo di aver ben lavorato, amministrando con serietà e buon senso, mostrando attenzione ai conti pubblici, riducendo l’indebitamento dell’Ente e portando avanti l’ordinaria amministrazione senza affanni e non togliendo alcun servizio. Gli anni del Covid ci hanno tolto quasi due anni di attività, i rincari energetici, i danni alluvionali hanno privato il bilancio di risorse importanti che avremmo voluto destinare ad altro. Tuttavia abbiamo reperito fondi con i bandi PNRR che ci hanno consentito di risolvere problemi che non avremmo potuto fare contando solo sulle nostre entrate comunali, vedi per esempio ponte Valle-Favaro. Ci auguriamo di avere nuovamente la fiducia dei pralunghesi per terminare il lavoro che abbiamo iniziato dieci anni fa.