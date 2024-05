Barbara Greggio, una Donna per Biella Protagonista

Barbara Greggio, Assessore del Comune di Biella con le deleghe al Commercio e Sviluppo Economico, Attività Produttive, Turismo, Montagna, Unesco, Gemellaggi, e Urbanistica Commerciale si presenta: "Sono nata a Biella e vivo in città con la mia famiglia. Sono consulente aziendale nei settori marketing e progettazione turistica, già direttore di consorzio, docente in corsi professionali. Ho svolto il ruolo di consulente strategica per imprese di diverse dimensioni e settori, fornendo supporto nella pianificazione aziendale, nello sviluppo dei prodotti e delle strategie aziendali a livello sia nazionale che internazionale. Amo molto il mio lavoro, supportare le imprese ed assistere i giovani che si approcciano al mondo professionale. Sono maestro federale di pattinaggio artistico, amo i bambini e svolgo dall’anno 2005 volontariato a favore dell’infanzia e delle ragazze madri. Passioni? Mare e montagna".

Tra le azioni per le Attività economiche che l'assessore Greggio ha messo in atto durante il suo mandato di assessore ci sono la creazione del Tavolo Antiusura per proteggere le imprese biellesi durante la pandemia, con la collaborazione della Prefettura di Biella e la gestione dei Confidi; Lo sblocco del decreto Moratoria, che ha consentito a 3500 imprese biellesi di accedere al credito; L'attivazione dei buoni pasto per fasce deboli in collaborazione con i supermercati locali; L’incremento dei dehor per i pubblici esercizi del 23%; La promozione dell'acquisto di prodotti locali attraverso la campagna "Regaliamo Biellese" e l'iniziativa "Io compro a Biella"; La realizzazione di progetti per il commercio urbano, come la filodiffusione in via Italia e la creazione di un sito dedicato alle attività commerciali; La digitalizzazione delle attività commerciali e artigianali tramite BIELLAUP; L'istituzione di caffè e mercati storici, così come la promozione dell'artigianato sartoriale biellese a livello nazionale; Il riordino del mercato di piazza Falcone con compattamento degli stalli, regolamentazione del settore dell’usato e rivisitazione delle norme di ordine pubblico; La realizzazione del sistema Go Welfare per tutti i dipendenti delle PMI italiane a favore del pagamento digitale per le attività commerciali della Città di Biella; L’istituzione del Distretto Urbano del Commercio, per la riqualificazione del centro tramite erogazione di contributi diretti alle imprese; L’avviamento alla ricollocazione dei negozi sfitti nel centro storico; La realizzazione di una campagna di marketing delle attività commerciali in collaborazione con i lanifici biellesi per una politica di sviluppo sostenibile.

"Alcune persone vedono un'impresa provata come una tigre feroce da uccidere subito, altri la vedono come una mucca da mungere, pochissima la vedono com'è in realtà: un robusto cavallo che traina un carro molto pesante (Winston Churchill)"

Per quanto riguarda il Turismo e la Montagna, ha intrapreso diverse azioni, tra cui: La creazione della Rete pubblico-privata turistica Biella Travel; Il riconoscimento della Città di Biella come Città Alpina ed il suo inserimento in itinerari turistici internazionali per l’outdoor; La realizzazione della guida turistica in collaborazione con DOVE distribuita in tutta Italia e nelle agenzie turistiche di Biella, Vercelli e Novara; L’avviamento di azioni mirate all’acquisizione al patrimonio al Comune di Biella della funivia di Oropa affinchè i lavori di ammodernamento della stessa dopo il fine vita tecnico possano esser svolti nel 2024. Le procedure sono in itinere; Il ripristino della Pista Busancano e del ponte della Passeggiata dei Preti tramite i fondi pervenuti dall’ente da un bando sul dissesto idrogeologico per l’anno 2024; L'attuazione di progetti per promuovere Biella come location cinematografica con Film Commission; La promozione del turismo industriale e della cultura enogastronomica locale; L'organizzazione di eventi e progetti per coinvolgere i giovani nella progettazione per la sostenibilità dell’ambiente; La promozione del patrimonio tessile tramite la partecipazione a eventi internazionali come la Biennale di Venezia; L'aumento, dell’anno 2024 del 20% dei turisti rispetto all’anno 2019, grazie alla rete turistica locale Il coordinamento delle attività di Biella Città Creativa Unesco; La creazione di percorsi turistici e progetti culturali per la promozione dell’artigianato locale e la sostenibilità ambientale; L’assistenza ed il supporto co-organizzativo al 39° congresso Federazione Mondiale Dei Maestri Sartori con più di 370 sarti master di tutto il mondo.

“Un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia da non si comincia da qualche parte. (Adriano Olivetti)"

Il suo impegno per il futuro:

BIELLA APERTA AI CITTADINI: attivazione dei Quartieri e collaborazione con i comitati per recepire i problemi locali con attenzione particolare alle iniziative per i giovani ed ai bisogni emergenti degli anziani e delle famiglie.

BIELLA CITTÀ DI INNOVAZIONE E STILE: arredo urbano smart, attenzione al materiale ecocompatibile, attuazione nuovo piano regolatore con supporto attivo degli ordini professionali e delle associazioni di categoria della Città, manutenzione e cura delle strade e del decoro urbano. Digitalizzazione per le imprese, monitoraggio sull’uso dell’intelligenza artificiale, proseguimento campagna contro i negozi sfitti.

BIELLA CITTÀ DELLA SALUTE: attenzione al tema della sanità, dell’Ospedale, dei Medici di famiglia e degli anziani; cercando di creare network con altre città per portare i problemi locali all’attenzione del governo e della Regione Piemonte.

BIELLA IN RETI INTERNAZIONALI: promozione internazionale delle nostre eccellenze laniere, enogastronomiche, professionali e di formazione all’interno degli stati UE per collaborazioni turistiche, economiche e di attrazione verso studenti e potenziali residenti.

BIELLA CITTÀ DI MONTAGNA: Completamento della riqualificazione della Conca di Oropa e prosecuzione della collaborazione della Città di Biella con il network delle Città Alpine.

BIELLA CITTÀ DELLA MODA: sostegno alla filiera tessile ed incremento delle visite agli archivi tessili, promozione dei corsi di formazione in lingua inglese verso le altre città del network mondiale Unesco da svolgersi a Biella.