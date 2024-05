PD Biella sull'ultimo consiglio comunale: "Non sono mancati i soldi, sono mancate le idee"

La discussione sul rendiconto 2023 è cominciata con un’ora di ritardo perché mancavano i consiglieri di maggioranza in aula: infatti una serie di dimissioni pre elezioni ha fatto mancare buona parte dei consiglieri del gruppo della Lega. Mancavano anche due assessori in quota Fatelli d’Italia, Davide Zappalà e Marzio Olivero, candidati anche loro per la prossima tornata e detentori di deleghe poco importanti: lavori pubblici e ambiente. Su questi ambiti quindi non abbiamo avuto alcuna relazione di fine mandato, evidentemente non c’era molto di cui vantarsi. D’altronde che questi siano stati ambiti poco considerati da questa giunta è sotto gli occhi di tutti.

Il vero orgoglio invece sono i 6 milioni di avanzo libero lasciato in eredità alla prossima giunta. Questo è il più grande motivo di vanto dell’amministrazione uscente dopo 5 anni di lavoro. In pratica si vantano non di aver fatto molte cose, ma di non aver fatto.

Usando una metafora non casuale l’assessore Tosi, nella presentazione del rendiconto 2023, ha dichiarato di aver lavorato al meglio a favore degli azionisti del Comune: un ente pubblico, non è una S.P.A. : l’obiettivo non è distribuire utili, ma erogare servizi.

Dentro a quei 6 milioni ci sono per 1,4 mln di euro di mutui devoluti e non riutilizzati, perché non sapevano come spenderli. Nonostante i crateri nelle strade, i marciapiedi che non solo non sono percorribili da persone con problemi motori, ma neanche più dai normo dotati, la segnaletica orizzontale invisibile in gran parte della città, il ponte della passeggiata dei preti ancora chiuso, la passerella dell’Antua, sulla quale il Comune di Pralungo sta ancora aspettando un contributo da parte di Biella, così come il ponte della frazione Valle, chiusi da 4 anni e su cui è dovuto intervenire il Comune di Pralungo, per fare un intervento nell’interesse degli abitanti di Biella.

Dentro a quei 6 milioni ci sono i 2,5 mln di euro previsti a bilancio per le funivie: funivie chiuse da due anni e mezzo, per le quali ad oggi non abbiamo ancora il progetto esecutivo, un conca d’Oropa desertificata è quello che ci lascia in dote questa giunta.

Dentro quei 6 milioni di euro ci sono le mancate assunzioni: una macchina comunale allo sbando, in affanno e disorganizzata è quello che ci lascia in dote questa giunta.

Altro che orgoglio, questo avanzo dovrebbe essere il più grande motivo di vergogna della gestione Corradino, perché significa che abbiamo incassato dei soldi da parte dei cittadini, sottoforma di tasse e di finanziamenti, che il Comune non è stato in grado di restituire ai cittadini, sotto forma di servizi, manutenzione e investimenti per lo sviluppo della città e del territorio.

Chissene frega di 6 milioni risparmiati, se il prezzo è la mancata manutenzione, infrastrutture ferme, progetti non avviati e un centro città desertificato.