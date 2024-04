A Cascino Oremo va in scena “Il Diritto alla Felicità”

È in programma mercoledì 10 aprile a Cascina Oremo la performance teatrale “Il Diritto alla Felicità”, con la partecipazione anche del gruppo musicale "I Lacci". La performance andrà in scena in due momenti: alle 14 un primo spettacolo riservato agli studenti del biennio del liceo G. e Q. Sella di Biella, circa un centinaio di ragazzi. Alle 18 il bis dedicato al personale delle cooperative de Il Filo da Tessere che lavora a Cascina Oremo, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e alle loro famiglie.

Il progetto de “Il Diritto alla Felicità”, finanziato da Fondazione CR Biella e supportato dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Biella, nasce nel 2022 con l’intento di creare una compagnia di teatro sociale integrata. Gli enti promotori del progetto, Domus Laetitae e Patatrac, collaborano da più di 20 anni nel biellese e in sinergia con la Rete Trame, Rete Piemontese Teatro e Diversità.

È stata così creata una compagnia teatrale integrata composta da persone con disabilità afferenti ai servizi Territoriali e di Bottega dei Mestieri e da studenti volontari del Liceo G. e Q. Sella di Biella appassionati di teatro. L’esigenza di avviare un’attività di questo tipo nasce soprattutto dopo il periodo pandemico e lo stop forzato, con l’obiettivo di riprendere le relazioni sociali, fortemente limitate dal Covid. Nel 2023, con la regia di Franca Bonato, è stata portata in scena “Il Diritto alla Felicità”, performance a più voci dove, attraverso immagini suggestive, il pubblico riflette e si emoziona, ponendosi una grande domanda: “Io, quando sono felice?”

Grazie al bando Cultura + di Fondazione CR Biella è stato possibile realizzare la performance in più aree del biellese, dalla Valle Cervo a Valdilana passando per Cascina Oremo.

Ideazione e regia di Franca Bonato. Azioni coreografiche di Sabrina Colombo. Scenografie di Serena Debianchi. Musiche tratte da Love Seeds di Emiliano Toso.

Supporto educativo: Sara Mora.

Interpreti

Ayoub Chahba, Danilo Dellamontà, Alessio Debernardi, Adele Dotto, Gemma Finotti, Daniela Ippolito, Valentina Massazza Gal, Sara Mora, Elias Niemen, Camilla Pasquadibisceglie, Aurora Pellegrini, Cecilia Perazzo, Camilla Peretto, Silvia Prato, Daniela Ramella Paia, Alessia Vaglio Agnes, Maura Zanella.