"Conflitti genitori e figli", al Liceo Sella un momento di riflessione dedicato alle famiglie

"Conflitti genitori e figli", un argomento importante, "una tappa fondamentale e sana per lo sviluppo della personalità", come lo definisce l'"Associazione Insieme è di più" che lunedì 15 Aprile alle ore 18,00 organizza un momento di riflessione assieme ai genitori presso il Liceo Sella di Biella.

L'evento è alle ore 18,00. A trattare queste tematiche ci saranno il Dott. Enrico Martinelli Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese, il Dott. Marco Bertoluzzo Criminologo, Sociologo, Docente universitario, Formatore, Educatore, la Dott.ssa Nicoletta Solivo Avvocato Penalista che parlerà dei procedimenti penali a carico dei minori, Avvocato di diritto di famiglia. Moderatore sarà la Dott.ssa Nicoletta Solivo.

"Da un lato il compito del figlio è mettere in discussione i parametri di vita, i valori , le regole precedentemente acquisiti in modo passivo dalla famiglia per strutturare una propria identità - commenta Elisa Incoronato Gobbi, presidente di Insieme è di più -, e dall’altro, il compito dei genitori è trattenere, o meglio limitare questa spinta ,nell’interesse della sua sicurezza e della responsabilità. Nella serata ci chiederemo se esistono strategie per affrontare il modo adeguato le sfide lanciate giornalmente dai figli che possono aiutare, genitori e superare i conflitti o almeno comprenderne la causa".

Per informazioni scrivere a associazioneinsiemeedipiu@gmail.com o telefonare a 3703666454 / 3343918124.