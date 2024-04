"Che sia passato Fleximan nei pressi dell'ospedale di Biella?"

Questa è la foto di come si presentava la sbarra dei parcheggi dell'ospedale, lato Obi, alle 16,15 qualche giorno fa. E questa è stata la domanda che si è posto un nostro lettore. Forse è stato un semplice incidente, ma l'episodio ha scatenato le battute degli automobilisti che si sono chiesti se invece fosse stato qualcuno che intendeva manifestare in modo tangibile la contrarietà al pagamento dei parcheggi in ospedale.