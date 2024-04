Giro d'Italia, partito il conto alla rovescia: ecco tutti gli eventi collaterali

Giovedì 4 aprile

Presentazione e attivazione evento ciclistico/turistico Brevetto “Bici-tour” (Pollone) a cura di Csen Biella. Il cicloturismo sta crescendo ovunque e la bicicletta è sempre più uno strumento per fare turismo, oltre ad essere un mezzo che interpreta a pieno la mobilità sostenibile. Csen comitato provinciale di Biella, lancia un brevetto, ovvero la possibilità per i cicloturisti di percorrere alcuni tratti in assoluta autonomia, su strade aperte al traffico e in base al completamento dei tre percorsi individuati, con partenza e arrivo a Pollone. Info: 015.2522650 - 328.9219974.

Venerdì 5 aprile

Inaugurazione Fiera del Cicloturismo 2024 (ven-sab-dom 5,6,7 aprile) con la partecipazione di Fondazione BIellezza (Bologna Fiere). Promozione della 2^ tappa Giro d'Italia 2024. Fondazione BIellezza presenta il Territorio con uno stand promozionale che richiama fortemente la spettacolare rimonta del 1999 di Marco Pantani sulla salita verso il Santuario di Oropa. Esposizione della maglia rosa del Pirata, concessa per l'occasione dall'Amministrazione del Santuario.

Domenica 21 aprile

13,00: giochiamo con il ciclismo aspettando il Giro d’Italia dai 5 ai 15 anni. Evento per bambini organizzato da Ucab 1925. 28° Giro della Provincia di Biella/82° Trofeo Torino-Biella. Gara di livello internazionale. A cura di Ucab 1925.

Giovedì 25 aprile

18,00: proiezione "Wonderful Losers - A Different World" un film di Arunas Matelis. Il mondo mai raccontato dei gregari, i veri “guerrieri, cavalieri e monaci" del ciclismo professionista. Quando "perdere" diventa una vittoria (Museo del Territorio). Introduce Corrado Neggia (presidente VI Commissione consiliare Città di Biella). Relatore Davide Zappalà (assessore Città di Biella). Info prenotazione posti su Eventbrite.

Sabato 27 aprile

10,00-18,00: quelli che aspettano il Giro d'Italia. Inaugurazione area selfie c/o vetrina Informagiovani con esposizione bicicletta originale di Marco Pantani (via Italia/Portici Palazzo Oropa). Iniziativa sociale con la presenza di Fondazione Marco Pantani Onlus. Inaugurazione “Una bicicletta da Guinness dei primati” a cura dell'artista Ivano Munarin (Oropa/Prato delle oche).

15,00-19,00: spinning in Piazza con l’istruttore Massimo Gazzetto. Sarà possibile scoprire o far provare gratuitamente a tutta la cittadinanza questa disciplina sportiva con le Spin-Bike messe a disposizione da APD Pietro Micca.

Domenica 28 aprile

8,00-12,30: gara Esordienti (Federazione Ciclistica Italiana) - 2° Trofeo Città di Biella. A cura di Velo Club Piatto 2015. A seguire: premiazione.

10,00-18,00: Quelli che aspettano il Giro d'Italia (via Italia/Portici Palazzo Oropa).

Venerdì 3 maggio

15,00: ginkana in bicicletta per bambini 6/12 anni. Organizzata da Sportivamente Scs in collaborazione con ASD Skouters e l'ente di promozione sportiva Csen. Presso Cascina Oremo corso Pella 21. 16,00: inaugurazione Villaggio “Pantani Città di Biella”, mostre ed area selfie del Pirata (Biella/Piazza Duomo, Portici di Palazzo Oropa, via Italia). La "Filiera delle biciclette": tutte le due ruote della carriera del Pirata. A cura di Pantabike e Alessandro Gallici. "Marco.....vivilo! sulle ali delle emozioni": esposizione delle maglie originali di Marco Pantani e dei suoi fedeli gregari. Allestimento integrato con banner e roll-up celebrativi, corredati da singoli QR code ad uso didattico ed informativo. A cura di Matteo Ghitti. Mostra fotografica “The best of cycling”: le più belle immagini di ciclismo a cura di Federico Bona e con la presenza espositiva del Forte di Bard.

17,00: ritrovo Harley Davidson a cura di Gattolupo (Biella/Piazzale Cascina Oremo).

17,30: conferenza stampa presentazione Oremo Run e iniziativa "Cyclebus" (Biella/Terrazza Cascina Oremo). Seguirà momento conviviale. A cura di Sportivamente.

18,15: parata cittadina Harley Davidson (via Ivrea, via Lamarmora, via Bertodano, via Repubblica, viale Matteotti, via Italia, via Duomo). Ammassamento in zona Piazza Duomo.

19,00: aperitivo con Dj set by Maurizio Codini (Biella/Piazza Duomo).

21,00-24,00: musica in allegria con l'Orchestra spettacolo “I pirati dell'Adriatico” con la partecipazione straordinaria del cantautore Gianni Drudi e cover delle canzoni dedicate a Marco Pantani dai più famosi artisti italiani. Slogan: #pedalapirata (Biella/Piazza Duomo).

Sabato 4 maggio

10,00: apertura Villaggio “Pantani Città di Biella”, mostre e area selfie a cura di Spazio Pantani onlus (Biella/Piazza Duomo, Portici di Palazzo Oropa, via Italia).

14,30: spettacolo teatrale "Il mio nome è Marco". In scena il Teatro delle Lune di Cesena (Monica Briganti, Mirko Ciorciari, Maurizio Mastrandrea e Alessandro Pieri. Regia di Monica Briganti) con l'accompagnamento musicale del cantautore Gianni Drudi (Piazza Duomo).

16,15: talk show con ospiti e autorità. Testimonial: Evgenij Berzin (vincitore Giro d’Italia 1994), Marco Artunghi (gregario storico di Marco Pantani) e Giancarlo Bellini (maglia a pois del Tour de France 1976 e padrino Villaggio Pantani Città di Biella). Proiezione diretta televisiva su maxischermo della 1^ tappa del Giro d'Italia 2024 Venaria Reale-Torino (Biella/Piazza Duomo).

17,30: arrivo Oremo Run, gara podistica a favore delle iniziative di Sportivamente (Biella, via Seminari).

17,45: premiazioni Oremo Run, Progetto scuole e concorso Vetrine in giro al Giro d’Italia (Biella, Piazza Duomo).

19,00: aperitivo "Aspettando la notte GialloRosa" con Dj set Forever Young (Biella, Piazza Duomo).

21,30: notte GialloRosa, spettacolo con Dj set Forever Young. Dagli anni '80 ad oggi tutto in una notte (Biella, Piazza Duomo).

Intanto a... Cossila San Grato (sabato 4 maggio, via Santuario d'Oropa)

18,00: ritrovo partecipanti iniziative pedalata ad Oropa. A cura di Biella Biking (Pink Bike Night), Velo Club Piatto e Velo Club Castelletto Cervo (pedalata libera a tutti), Csen Biella (ciclo pedalata elettrica). Raduno biciclette Bianchi modello XL e V2 (referente Alessandro Cossu).

19,00: inaugurazione fontanella presso il monumento "Bandana Marco Pantani"; a seguire illuminazione artistica della scultura. A cura dell'artista Paolo Barichello. Evento organizzato e realizzato grazie alla donazione erogata da Fondazione Marco Pantani Onlus.

19,15: partenza scaglionata dei gruppi partecipanti. In collaborazione con: Protectors Le Mc Italy/Ursis B.

20,00: inizio arrivi al Santuario d'Oropa. 21,00 visita guidata alla Cupola del Santuario d'Oropa illuminata di rosa (a cura del Santuario).

21,00: ristoro presso la sede degli Alpini al Favaro e music live nel piazzale con la cover band dei Ravana (dagli Anni '60 ai giorni nostri).

Domenica 5 maggio

10,00: apertura Villaggio “Pantani” Città di Biella, mostre e area selfie a cura di Spazio Pantani onlus (Biella/Piazza Duomo, Portici di Palazzo Oropa, via Italia).

10,00: Giochiamo con il ciclismo aspettando il Giro d’Italia dai 5 ai 15 anni. Evento per bambini organizzato da Ucab 1925 (Santuario di Oropa, rettilineo del traguardo). Con la collaborazione degli Istituti scolastici cittadini.

10,30: intrattenimento musicale con la partecipazione di Max Gillo e dei Duecosì (Sara&Max). Repertorio con canzoni, balli di gruppo, karaoke (Favaro, zona Cave). A cura di Gruppo Alpini Favaro. 11,00: convegno Città di Biella/S.T.C. (Sport, Turismo e Commercio) in partnership con Fondazione BIellezza, Fondazione Fila Museum e Fondazione Marco Pantani Onlus (Biella/Piazza Duomo).

14,00: concerto itinerante gruppo Bersaglieri Città di Biella. Ritrovo in Piazza Duomo, successivamente Piazza Martiri della Libertà, via Pietro Micca e Piazza Lamarmora. Sfilata gruppo Bersaglieri Città di Biella. Momento solenne in divisa e con biciclette d'epoca al passaggio del Giro. Esecuzione inni. Slogan: ...Aspettando il passaggio del Giro!

15,00: talk show con ospiti e autorità (Berzin, Artunghi, Bellini). Proiezione diretta televisiva su maxischermo della 2^ tappa del Giro d'Italia 2024 San Francesco al Campo-Oropa (Biella/Piazza Duomo) in ricordo dell'impresa di Marco Pantani datata 1999 e del mitico Gino Bartali nell'anniversario della sua scomparsa avvenuta proprio il 5 maggio del 2000. Presenza di ospiti e premiazioni a sorpresa.

17,30: sfilata di moda concorso "Miss Paradisia e Miss Grand International by Giuseppe Berlier" con abiti elegance caratterizzati da nuances giallo-rosa. Presentano: Elvira Federico, modella/influencer e Giuseppe Berlier (Biella, Piazza Duomo). 19,00: aperitivo time con Dj set (Biella, Piazza Duomo).

Sabato 11 maggio

Gran chiusura degli eventi collaterali con la prima prova del circuito Cicloscalate Stars Cup 2024 Pollone-Oropa. A cura di Pedale Cossatese e Team Vallidelrosa.

BOX

AREA SELFIE/CONCORSO SOCIAL HASHTAG

27-28 aprile (10,00-18,00), 3 maggio (16,00-22,00), 4-5 maggio (10,00-22,00) Area selfie: c/o vetrina Informagiovani con esposizione bicicletta originale di Marco Pantani, scarpetta by Vittoria e calco originale (via Italia/Portici Palazzo Oropa). Iniziativa sociale con la presenza di Fondazione Marco Pantani Onlus. Attraverso le pagine Facebook e Instagram di Biella Giro d’Italia, si potranno ricevere informazioni per partecipare ad una bella iniziativa. Basterà pubblicare sulla propria pagina social la foto selfie abbinata all'hashtag indicato (#turismobiella) e verranno sorteggiati in modalità casuale simpatici premi/gadget territoriali.

OREMO EXPRESS/CYCLEBUS

Sportivamente in collaborazione con la Città di Biella propone... L'Oremo Express, Cyclebus a 11 posti, per la fascia di età 6/12 anni. Iniziativa per bambini dove tutti possono pedalare e spostarsi per le vie cittadine in allegria e in sicurezza. Il Cyclebus sarà disponibile sabato 4 e domenica 5 maggio dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 21,00. Sarà guidato da operatori Sportivamente e avrà la disponibilità di un posto carrozzina. Info: 3393424854 (Erica Fre).

BIS D'ARTISTA

L'area espositiva di Piazza Duomo/Portici di Palazzo Oropa sarà impreziosita da un binomio d'autore tutto biellese. Saranno due gli artisti che proporranno al pubblico due elaborazioni dedicate a Marco Pantani. Sulla scia del lavoro pittorico realizzato nel corso dell'evento Giro d'Italia 2021, Luciano Angeleri, artista di chiara fama internazionale, replicherà la performance dedicata a Marco Pantani con ThePirata 2.0 (olio e tecnica mista resinato; misure 120x80). Il concept del Maestro privilegia un insieme di arti&performances per cristallizzare in un'unica volata Biella, Oropa, Giro e Pirata. Il Battistero e il Santuario intesi come Biella, ma anche come casa del Giro e di Marco. Davide Prevosto, artista e docente presso la scuola secondaria di primo grado a Pettinengo, presenterà un dipinto a olio su tavola (45x30), tributo all'indimenticato campione nella ricorrenza del ventennale della sua scomparsa. L'opera è corredata di testo critico di Luca Deias, direttore del Journal di Cittadellarte/Fondazione Pistoletto. Entrambi i lavori saranno donati a Fondazione Marco Pantani Onlus a favore delle proprie iniziative sociali.

LE CURVE DEL PIRATA

Domenica 5 maggio, lungo il percorso della seconda tappa (Montagna Pantani) i Pirati in ricordo di Marco Pantani coloreranno di giallo-rosa i tratti caratterizzati dalle imprese del 1999 culminate con la fantastica rimonta con successo finale. Le coreografie troveranno risalto alle Cave del Favaro e sotto l’arco della vecchia ferrovia. Slogan: …Tutti in Curva per il Pirata!

BOLLE DI MALTO

L'area "Bolle di Malto al Giro d'Italia" è uno spazio dedicato alla celebrazione dell'artigianalità nel mondo della birra italiana, con la partecipazione dei quattro birrifici artigianali biellese: Beer In, Elvo, Jeb e Un Terzo. Questa iniziativa non solo offre ai visitatori l'opportunità di assaporare l'eccellenza della birra artigianale, ma anche di deliziarsi con una vasta selezione di street food di alta qualità, pensati per soddisfare ogni palato.

RADIO AMICA

L’unica radio operante in FM Locale, Radio Amica, si occuperà della informazione per conto del Comune di Biella e/o della organizzazione.

UIB

Giro d’Impresa iniziativa organizzata il 4 e 5 maggio da Unione Industriale Biellese che prevede l’apertura straordinaria delle aziende aderenti, di musei e archivi d’impresa. 3,4,5 maggio: per l’intero periodo saranno attive aree food and beverage presso Piazza Duomo e Piazzale Cave al Favaro.