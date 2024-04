Con l'affissione dei manifesti elettorali in paese, è arrivata la piena ufficialità: Riccardo Lunardon si candida per tornare a guidare la comunità di Sordevolo in vista delle prossime elezioni comunali.

Per lui si tratta di un ritorno dopo i 15 anni di amministrazione spesi tra il 2004 e il 2019. Dopo l'incarico da sindaco, è diventato presidente della Fondazione del Santuario di Graglia.