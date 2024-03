Dal Portogallo a Vigevano, i 30 atleti di Valdigne Triathlon sono protagonisti FOTO

A Quarteira (Portogallo) si è disputata la gara di European Cup di Triathlon che ha visto una partecipazione, in particolar modo femminile, di altissimo livello. Bella gara per Carlotta Missaglia che in un “parterre des Reines” così importante ha conquistato un ottimo 18° posto assoluto.

A Vigevano, domenica 24 marzo 2024, si è disputato l’ormai classico Duathlon Giovanile (prima tappa del Circuito Giovanile Nord-Ovest) organizzato presso il centro sportivo Santa Maria da JTC Vigevano con la regia di Barbara Molina. Folta la presenza degli atleti di Valdigne Triathlon, ventiquattro, che insieme centinaia di giovani provenienti da tutto il Nord-Ovest (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria) hanno colorato la kermesse nella splendida cittadina pavese.

Le prime a scendere in campo sono state le Youth B e le Junior femmine. Nella gara YB straordinaria prestazione dell’arquatese Erica Pordenon che con una gara magistrale e tre frazioni al top ha conquistato l’oro tra YB testimoniando un eccelso stato di forma. Tra gli Junior M gare positive per i torinesi Enea Demarchi (15°), Filippo Gai (18°) e Marco Sabbatini (22°); tra gli YB, in una gara molto partecipata e dall’alto tasso tecnico, ottimi piazzamenti per il torinese Filippo Col (16°), il biellese Giacomo Frassati (al debutto con i colori di Valdigne Triathlon, 23°) e Lorenzo Gatti (36°).

Tra le YA ancora grandi soddisfazioni per la torinese Alice Ventre, che con una prova maiuscola, ottiene il secondo gradino del podio, brave le biellesi Giulia Ferrari (22°) e Cecilia Melicar (33°). Tra gli YA maschi buone le gare del torinese Leonardo Chierotti (13°) e del biellese Matteo Micheletti, positivi i piazzamenti del biellese Federico Cagnin (al debutto in categoria, 35°) e del torinese Pietro Col (36°). Nel pomeriggio si sono disputate le competizioni delle categorie dei “Giovanissimi”. Nella categoria Ragazze, ottime gare per le rappresentanti Valdigne del gruppo di Pralino Sport allenato dall’olimpionica Beatrice Lanza, brave Cecilia Lorenzoni (nonostante un errore in zona cambio che le ha compromesso un podio sicuro, 11°) e Martina Cigolini (26°).

Tra i Ragazzi si sono registrate le migliori soddisfazioni del Team, oro strepitoso, con una gara d’attacco, per il torinese Giovanni Durando, 5° posto del biellese Thomas Zecchini autore di un gran recupero nel finale, 9° posto per il torinese Pietro Ciccarelli e 15° posto per Marco Turbiglio. Gara partecipatissima tra gli Esordienti maschi, belle prestazioni per i biellesi Edoardo Cagnin (20°), Lorenzo Ramella Pollone (26°) e Mirco Jordan Corda (31°).

A Piacenza, nel Duathlon Sprint, “tre moschettieri” di Valdigne Triathlon si sono presentati al via. E sono state grandi soddisfazioni!! Tra gli uomini 8° posto assoluto e argento tra gli S2 per il loanese Ivan Cappelli, ancora un podio, bronzo tra gli M2 del biellese Marco Schiapparelli, un altro biellese abitudinario del podio, Claudio Ramella Bagneri ha conquistato il bronzo tra gli M7.

Ora il focus per gli atleti di Valdigne Triathlon è sui Campionati Italiani di Duathlon Cross a Triuggio (MB) il 7 aprile.