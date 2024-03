Istruzioni per richiedere rimborso per il volo last minute online

Un vasto numero di italiani opta per viaggiare, trascorrendo momenti di relax con familiari e amici. L'aereo si afferma come il principale mezzo di trasporto, con un afflusso costante di viaggiatori negli aeroporti. I numeri relativi ai voli sono in costante crescita, accompagnati purtroppo da un aumento dei disagi come ritardi e cancellazioni, che si rivelano sempre più comuni di quanto ci si possa aspettare.

In tali circostanze, i diritti dei passeggeri sono tutelati dal Regolamento Comunitario 261/2004, che fornisce un quadro chiaro ai viaggiatori che, purtroppo, si trovino a subire inconvenienti durante le loro vacanze.

Prima di partire, è essenziale essere informati sul fatto che è possibile ottenere un rimborso fino a 600 euro per un volo ritardato o cancellato. Questo rimborso, noto come compensazione pecuniaria, può essere richiesto qualora vi siano responsabilità comprovate da parte della compagnia aerea per il ritardo o la cancellazione del volo.

Condizioni per richiedere il rimborso del volo

La compensazione pecuniaria, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004, può essere richiesta se il volo subisce un ritardo di oltre tre ore all'arrivo oppure se viene cancellato con meno di quattordici giorni di preavviso rispetto alla data di partenza prevista. In entrambi i casi, la compagnia aerea deve essere considerata responsabile, e non devono sussistere circostanze eccezionali come il maltempo o scioperi.

Un'altra situazione che dà diritto a richiedere la compensazione pecuniaria è l'overbooking, ovvero quando la compagnia aerea vende più biglietti di quelli disponibili sul volo, lasciando a terra alcuni passeggeri.

Importo del rimborso per il volo

In caso di cancellazione del volo, ritardo o overbooking, il passeggero può ricevere fino a 600 euro di compensazione pecuniaria, oltre al rimborso delle spese sostenute per trasporti, hotel e pasti a causa del disagio subito.

L'importo della compensazione varia a seconda della distanza del volo: 250 euro per voli nazionali, 400 euro per voli tra 1500 e 3500 chilometri, e 600 euro per voli intercontinentali superiori a 3500 chilometri.

Documenti necessari per presentare un reclamo per il volo

In caso di disagi aerei, è importante conservare tutte le ricevute e le fatture relative alle spese sostenute durante il viaggio. Le spese extra per trasporti, alloggi e pasti possono essere richieste insieme alla compensazione pecuniaria, a patto che siano documentate.

È inoltre essenziale conservare tutta la corrispondenza con la compagnia aerea coinvolta nel disagio, inclusa la prenotazione e la carta d'imbarco, che attestano il problema riscontrato.

Per presentare un reclamo per il rimborso del volo online

In Italia, una delle società specializzate in assistenza per i reclami aerei è Italia Rimborso, che offre un servizio totalmente gratuito e senza la necessità di documenti cartacei. Questa innovativa PMI è in grado di valutare anticipatamente l'esito potenziale di una richiesta di risarcimento, come confermato dalle recensioni positive online.

Un team di esperti nel settore del rimborso aereo offre assistenza senza costi aggiuntivi per i viaggiatori, fungendo da intermediari per ottenere il rimborso e fornendo un codice di tracciamento per monitorare lo stato del reclamo fino alla ricezione del rimborso per il volo cancellato.