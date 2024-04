Auguri all'Avis Cavaglià per i suoi 45 anni

Traguardo storico per l'Avis Cavaglià che, nei giorni scorsi, ha compiuto i suoi primi 45 anni. Dalla stessa associazione è giunto un ringraziamento speciale “ai presenti alla festa sociale, alla cerimonia di consegna delle benemerenze ed a tutti i nostri donatori di sangue. È sempre importante ricordare che dedicare periodicamente parte del proprio tempo per fare un semplice gesto è significativo sia per il sistema sanitario sia per i pazienti riceventi”.