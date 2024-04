“Sport e salute” all'ospedale di Biella con ASD Evergreenbike, FOTO

Venerdì 19 aprile l’ASD Evergreenbike ha organizzato presso l'ospedale di Biella l’evento “Sport e salute”, con il supporto del Cral -ASL Biella al cui presidente si esprimono i più sentiti ringraziamenti per la fattiva collaborazione che ha contribuito al successo dell’evento.

Il presidente di EGB Luciano Canova ha aperto la serata presentato l’associazione, l’organizzazione, dando ampio spazio allo staff tecnico che si occupa dei corsi di formazione dedicati ai suoi soci, che si tengono durante tutto l’anno, il calendario dei Tour per tutto il 2024, oltre alla nuova divisa per lo Staff tecnico Guide e Istruttori Nazionali CSEN, e la nuova maglietta EGB che è stata regalata a tutti i soci.

Si è inoltre parlato della professionale della ASD che si vuole distinguere per il lavoro svolto anche sotto l’aspetto della salute e sulle informazioni che vengono divulgate per garantire ai bikers la sicurezza in merito alla prevenzione che deve essere fatta così da ridurre i rischi cardio circolatori e non solo.

Emanuele Riberno vice presidente, Istruttore Nazionale, ha presentato il protocollo che viene seguito durante i corsi di formazione ai suoi soci e a tutti coloro che si vogliono iscrivere ai corsi aperti a tutti di primo secondo e terzo livello.

Si è inoltre sottolineato che il nostro staff di guide è abilitato al primo soccorso oltre all’ utilizzo del DAE defibrillatore semi automatico, apparecchio proprio in dotazione durante tutte le nostre uscite, così da garantire a tutti i soci la massima sicurezza. “Prevenire meglio che curare”

A conclusione della serata Corrado Lovato titolare della Lovata Bike di Camburzano- Biella Tecnico e Guida EGB, ha informato la platea di quali sono i criteri fondamentali per l’uso di una E-bike, come sceglierla per il noleggio o per l’acquisto.

Fondamentale è l’impegno dedicato al servizio e l’assistenza tecnica elargito da Corrado tecnico elettronico ufficiale per Bosch e Shimano.

Al termine dell’evento la platea ha rivolto numerose domante sulla associazione, in merito ai corsi di formazione ecc, oltre all’aspetto tecnico delle Bike, assistite e muscolari.