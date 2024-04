Con la staffetta della generosità biellese, la raccolta fondi per l'Alta Tecnologia dell'ospedale

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella, con a capo il Presidente Dott. Leo Galligani, insieme al gruppo operativo allargato di alcuni volontari, sta lavorando alacremente, da alcuni mesi, per predisporre un piano concreto per la grande raccolta di fundraising a favore dell’ALTA TECNOLOGIA, avviata in questi giorni di aprile, subito dopo la conferenza stampa in ospedale del 21.03.2024 .

Il filo conduttore è quello della staffetta della generosità biellese, che verrà declinata, attraverso iniziative e contatti con varie realtà biellesi: associazioni sportive e non, proloco, bande, cori…..e tutte quelle che vorranno aderire. Alcune associazione sportive, Virtus, Rugby, Pallavolo sono gia’ partite con il passaggio del testimone, un cuore rosso con il logo dell’associa zione, altre si uniranno a breve. Anche semplici cittadini possono mettere la loro immagine con il cuore-testimone, ogni martedì’ e giovedì mattina , nel corner appositamente predisposto nell'atrio del nostro Ospedale. Qui i volontari vi aspettano per spiegare cosa vuol dire ALTA TECNOLOGIA PER UN OSPEDALE DEL FUTURO; ben vengano le offerte, anche minime, da chi vuole essere presente e dare il suo contributo.

“Ora, a 10 anni dal trasloco- afferma il presidente Galligani - grazie anche ad una aumentata coscienza della necessità di collaborazione pubblico - privato, dopo lunga concertazione con la Direzione del nuovo “degli Infermi”, la Fondazione CR di Biella e La Fondazione Tempia, si è progettato ed iniziato l’ambizioso investimento dell’Alta Tecnologia. Questo consente di offrire le cure più efficaci e, nello stesso tempo meno invasive, nelle patologie che aggrediscono l’uomo con più frequenza. Il Robot Da Vinci, di ultima generazione, è già arrivato, qui, nel nostro ospedale. Le professionalità chirurgiche che possono usarlo noi le abbiamo. Si potrà curare senza dolore, senza sanguinamento, con tempi di recupero brevi: tutto inimmaginabile fino a poco tempo fa.”

La Sala Ibrida per chirurgia vascolare, cardiologia, radiologia interventistica sarà pronta per fine anno; La Sala Ibrida sarà dotata della più avanzata tecnologia diagnostica ed interventistica mininvasiva per raggiungere gli organi più lontani, attraverso un vaso, cuore compreso, e risolvere patologie ad alta complessità. “ Il cuore della sala ibrida- aggiunge il dott. Galligani- è un angiografo di 1300 Kg., del valore di circa 660.000 euro, che la nostra Associazione donerà all’ospedale. In questo caso l’approntamento della struttura, che è gia’ iniziata, e la consegna delle tecnologie hanno tempi più lunghi; autunno 2024. E noi abbiamo i medici in grado di usare questa nuova strumentazione ”.

La raccolta fondi per L’Alta Tecnologia ha lo scopo di completare un progetto a favore di tutti, ma anche coinvolgere i cittadini nella conoscenza-partecipazione-collaborazione di una vera trasformazione del nostro ospedale, che diventerà più attrattivo per nuovi medici e con grandi benefici per i pazienti : si potranno ricevere a casa nostra cure che oggi si possono ottenere solo nei grandi centri nazionali.

I volontari dell’Associazione hanno predisposto anche un primo programma generale di eventi per “accendere la luce “ su quello che si sta organizzando. Il primo concerto benefico d’avvio sarà a Città Studi, concessa gratuitamente dal Presidente Rondi e dalla Direzione. Giovedì’ 23 maggio alle ore 21.00 : si esibira’ la St. James big band, guidata dall’artista internazionale Fabio Buonarota, in collaborazione con il Biella Jazz club e con la partecipazione straordinaria di Max Tempia. La serata segnerà l’avvio della staffetta musicale, a cui ne seguiranno altre, sino alla fine dell’anno.