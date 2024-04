ASL Biella e ASL Torino in convenzione per l'attività di Gastroenterologia

Nell'ambito della strategia condivisa da parte di ASL BI e Regione, parallelamente alle progettualità e alle procedure già in corso, è stato definito un provvedimento volto ad assicurare nell'immediato, ossia a partire da lunedì 29 aprile, il supporto due volte alla settimana all'attività per l'effettuazione di colonscopie ambulatoriali presso il reparto di Gastroenterologia dell'Ospedale di Biella. Si tratta di un'azione a breve termine, quindi fino al 7 giugno, volta a dare una risposta contestuale, grazie alla determinante e tempestiva collaborazione da parte di ASL Città di Torino che, con una convenzione con ASL BI deliberata in questi giorni, autorizza i dirigenti medici afferenti alla SC Gastroenterologia dei Presidi Ospedalieri San Giovanni Bosco, Maria Vittoria e Martini a svolgere tale attività di supporto presso il presidio biellese.



L’ASL BI ringrazia la Direzione Generale, il Direttore e lo staff medico della SC Gastroenterologia di ASL Città di Torino per la collaborazione e la disponibilità nei confronti della struttura biellese.



Si ribadisce quindi che l'ASL di Biella è impegnata a tutto campo, sia in autonomia che portando avanti azioni mirate in collaborazione con la Regione, come dichiarato pubblicamente nei giorni scorsi.

L'Azienda Sanitaria fornirà successivi aggiornamenti non appena disponibili.