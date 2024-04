Riflessioni, pensieri ed esperienze sulle malattie del Comportamento Alimentare

Un nuovo importante appuntamento volto alla sensibilizzazione sulle malattie del comportamento alimentare. L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Biella – ufficio Informagiovani insieme all’associazione “Mi Nutro di Vita”, hanno progettato un complesso di azioni per sensibilizzare il territorio e prevenire i disturbi dell’alimentazione.

Il 15 marzo 2023, giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, “Mi Nutro di Vita” con altre associazioni (Così Come Sei e Perle Onlus) si sono unite nella Fondazione Fiocchetto Lilla. La Fondazione nasce dalle esperienze e dall’impegno di chi (persone che hanno affrontato la malattia, madri, padri, fratelli, sorelle, amici, compagni) negli anni ha lottato in prima persona e si è impegnato per far conoscere e riconoscere le malattie del comportamento alimentare.

Questa collaborazione si è concretizza lo scorso anno con l’elaborazione di un opuscolo rivolto ai ragazzi e alle famiglie che è stato stampato grazie al Club Inner Wheel Biella Piazzo, che si è preso carico dei costi di stampa dello stesso. Martedì 7 maggio 2024 a Palazzo Ferrero a Biella- Piazzo, verrà organizzato un pomeriggio dedicato alla presentazione dell’opuscolo e al successivo approfondimento delle malattie del Comportamento Alimentare, con l’intervento di esperti e volontari della Fondazione Fiocchetto Lilla.

Questo il programma

- Ore 17:30 circa presentazione dell’Opuscolo “Lilla – malattie del comportamento alimentare. Riflessioni, pensieri, esperienze” a cura degli autori: Sebastiano Ruzza (presidente Associazione Mi nutro di vita), Francesca Lazzari (fondatrice e presidentessa Associazione Così come sei). Deborah Colson (psicologa, psicoterapeuta Associazione ARP Milano, membro del CDA Fondazione Fiocchetto Lilla), Agnese Buonomo (giornalista e socia Fondazione Fiocchetto Lilla), Stefania La Mattina (referente dell'Associazione Animenta per la città di Torino) moderatore Stefano Scherma;

- Ore 18,30 circa approfondimento delle tematiche con la presentazione del libro “Fragili. I nostri figli generazione tradita” in presenza dell’autore, Leonardo Mendolicchio, responsabile della U.O. Riabilitazione dei Disturbi Alimentari e della Nutrizione presso Auxologico e del centro ambulatoriale di Piancavallo (VB); modera la giornalista e scrittrice Agnese Buonomo.

“Mi sembra importante che anche gli adulti (professionisti sanitari e sociali, educatori, insegnanti, presidi e genitori), oltre che i ragazzi e le ragazze, vengano sensibilizzati su questa tematica – afferma l’assessore alle Politiche giovanili Gabriella Bessone -. L’opuscolo (che si può trovare caricato online sul sito dell'Informagiovani di Biella) può diventare uno strumento utile: il libretto non vuole essere esaustivo del problema, bensì far riflettere sull'esperienza di persone che hanno vissuto o vivono ancora oggi, in prima persona o di riflesso, la sofferenza legata ad un disturbo alimentare”.

Per partecipare al convegno occorre compilare il “MODULO Google” al seguente link https://shorturl.at/xzC27. L’Ufficio Informagiovani delle Politiche Giovanili è a disposizione per le adesioni o eventuali comunicazioni (Santina Ieradi ed Emanuela Colucci 015-3507380 – 381).