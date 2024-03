Stellantis di Verrone, 12 esuberi. Scrive Cgil Biella: “Attraverso una procedura di incentivo concordato”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Saranno 12 i lavoratori di Stellantis di Verrone licenziati. La procedura sarà di un incentivo all’uscita volontaria dall’azienda che, a livello nazionale, sollecita ad abbandonare il posto di lavoro, in particolare a Mirafiori e dintorni, a 1520 lavoratori. La comunicazione è avvenuta nei giorni scorsi.

“I numeri sono certamente inferiori rispetto a Torino Mirafiori o ad altri stabilimenti in Italia - commenta Filippo Porcari, segretario Fiom/Cgil -. Resta però alta la preoccupazione perché a fronte di ventilate possibilità di incremento della produzione industriale, non risultano piani di assunzioni. Anzi, pare che l’azienda abbia deciso di trasferire a Verrone alcune decine di lavoratori provenienti da altri impianti del gruppo”.

E ancora, aggiunge Porcari: “Se gli esuberi individuati sono solo 12, attraverso una procedura di incentivo concordato, significa che il quadro generale dell’impianto di Verrone non è a rischio come pareva fino a qualche tempo fa. Una buona notizia. La produzione di cambi sembra essere assicurata e, appunto, oggetto di incrementi di produzione nei prossimi mesi. Resta però preoccupante il calo di forza lavoro nel corso degli ultimi anni. In meno di un lustro, infatti, abbiamo perso circa il 30% dei lavoratori, che attualmente sono poco meno di 400. In quest'ottica resta massima l’attenzione e soprattutto la solidarietà ai lavoratori di Stellantis oggetto di licenziamento, valutando ogni possibile iniziativa in sintonia con le altre realtà in Italia”.