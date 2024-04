Biella, al via corso sui vini del sud al Symposium di Chiavazza: ancora alcuni posti a disposizione

Sono ancora aperte le iscrizioni per il nuovo corso sui vini del sud al Symposium Wine Training con il docente sommelier Maurizio Mazzuchetti, che inizierà martedì 14 maggio dalle 18.30 e continuerà per altri 3 martedì.

Durante le lezioni oltre alla parte didattica, saranno degustati e spiegati i vini del sud Italia Per info telefonare: 335 5982038 anche WhatsApp o 015.0155072 o mandare un'email sywinetr@gmail.com. I corsi avranno luogo in via Cairoli 2, a Chiavazza.