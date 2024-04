Salussola: al Museo dell’Oro e della Pietra si inaugura la sala erbario FOTO

La sala erbario del Museo dell’Oro e della Pietra riapre con il nuovo allestimento ampliato ed arricchito grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Un’occasione, dal 4 al 12 maggio, per un’immersione nel mondo della natura con una serie di interessanti iniziative. Gli erbari “exiccata” esposti attualmente nella sala e sono sette, una preziosa collezione nata nel tempo frutto di lasciti e donazioni provenienti da privati, alcuni di essi realizzati nei laboratori botanici della locale scuola. Tra gli erbari spiccano quello più antico risalente al 1786 opera del medico Aloisio Gagna i cui campioni sono erbe officinali della flora autoctona ed un cofanetto di pregiate, raffinate tavole botaniche opera di Alfonso e Ada Sella.

Da cornice all’evento la mostra di acquerelli naturalistici di Paola Merlin, apprezzata pittrice biellese.

L’inaugurazione si terrà il giorno Sabato 4 maggio 2024 alle ore 15,30 con i saluti del Presidente del Museo e delle Istituzioni. Nella stessa giornata interverrà la giornalista Mimma Pallavicini sul tema “Storia, evoluzione e importanza dell’erbario nel tempo”. A seguire si effettuerà la visita guidata alle collezioni “exiccata” ed alla mostra. Domenica 5 maggio dalle ore 10,00 alle ore 17,00 sarà allestito un mercatino delle erbe e dei fiori a cura dell’ A.V.P.S, dell’ANFFAS e degli Amici del Piccolo Carro di Chiaverano; Lunedì 6 maggio alle ore 15,30 Maria Rosa Fogliano ci intratterrà sul tema delle “Erbe del nostro passato e della Regina”. A seguire Maria Grazia Testa illustrerà le proprietà delle erbe officinali e il loro uso in tisane, decotti, tinture, oli essenziali, cosmesi naturale e biologica. Giovedì 9 maggio alle ore 15,30 Livia Iracà spiegherà come realizzare un erbario con i fiori e le erbe del nostro territorio; a seguire Mina Novello si soffermerà sulle proprietà delle erbe in cucina e in medicina.

Il Museo e la mostra di acquerelli naturalistici saranno visitabili dal 4 al 12 maggio, a ingresso libero, nei seguenti orari:

Domenica 5 maggio: 10,00-12,00 / 15,00-19,00

Sabato 11 maggio: 10,00-12,00 / 15,00-19,00

Domenica 12 maggio: 10,00-12,00 / 14,00-19,00

Feriali: 15,00 – 18,00