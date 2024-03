Biella, in Duomo la liturgia della Messa Crismale: consacrati gli oli santi FOTO

A Biella è iniziato il periodo pasquale con la liturgia della Messa Crismale in Duomo, dove sono stati consacrati gli oli santi, oltre a rinnovare le promesse sacerdotali.

“Il rapporto con il Signore è, per così dire, l’innesto che ci mantiene all’interno di un legame di fecondità. Senza una relazione significativa con il Signore il nostro ministero è destinato a diventare sterile – queste le parole del vescovo di Biella Roberto Farinella sulla propria pagina Facebook - Questo innesto avviene in modo particolare attraverso la preghiera, quella liturgica, in comunione con la Chiesa, e quella personale che si fa carico delle proprie miserie e presenta a Dio anche le necessità dei fratelli e delle sorelle, in un ministero di intercessione”.