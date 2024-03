Una lettrice: "Un disastro il parco giochi in piazza del Monte a Biella", FOTO

Buongiorno è da anni che faccio presente il degrado dei giochi in piazza Del Monte a Biella, ma nessuno fa niente per sistemarli. Ci sono le corde del gioco dove si arrampicano che sono proprio consumate, non va bene, è pericoloso.

Mi spiace perchè io ho due nipoti, e per farli giocare vado al parco di Sandigliano o a Cossato e non mi sembra giusto.