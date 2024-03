Cossato, conclusa la messa in sicurezza sul torrente Strona e sul rio Valle Lunga

A Cossato prosegue l'opera di messa in sicurezza delle acque pubbliche e degli alvei dei torrenti. Nei giorni scorsi, sono stati ultimati i lavori di rafforzamento degli argini del torrente Strona, in regione Spolina, con la posa di una scogliera per un importo complessivo di 300mila euro, interamente finanziato dalla regione Piemonte.

Uguale destino in frazione Castellengo, con la fine dei canteri che hanno portato alla sistemazione delle sponde del rio Valle Lunga assieme al rifacimento del ponticello che permetterà di recarsi in sicurezza alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Anche in questo caso, sono stati impiegati fondi regionali per una cifra pari a 200mila euro.

Infine, partirà a breve, l'intervento da 320mila euro (con finanziamento regionale) per la salvaguardia di un tratto del rio Clarolo che attraversa la via per Castelletto Cervo. “Sono opere importanti che vedono impiegate ben 820mila euro di risorse, tra opere compiute e in partenza – sottolinea il sindaco di Cossato Enrico Moggio – Ancora una volta, è d'obbligo ringraziare la regione Piemonte per la sensibilità che dimotra tutti i giorni per la messa in sicurezza dei nostri territori”.