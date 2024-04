Guglielmo Marconi commemorato dai Radioamatori A.R.I. di Biella

Ieri, 25 Aprile, si è commemorato Guglielmo Marconi, scienziato italiano, premio Nobel per la Fisica, ed anche i Radioamatori della sezione A.R.I. di Biella lo hanno ricordato con la manifestazione svoltasi domenica 21 u.s. a Candelo esponendo una sala radio vintage funzionante nella biblioteca del paese biellese. Durante la manifestazione sono stati fatti collegamenti in onde corte in fonia, modi digitali ma soprattutto in C.W. (Continuous Wave) ossia telegrafia, una trasmissione senza fili per la quale lo scienziato ha dedicato la maggioranza dei suoi esperimenti.

Grazie allo sviluppo di questo sistema di telecomunicazioni via onde radio a distanza (telegrafia senza fili) ci furono in futuro le evoluzioni che portarono allo sviluppo della radio e della televisione e tutti i sistemi di radiocomunicazione senza fili. Ancora oggi noi radioamatori festeggiamo questo evento con “contest” e “attivazioni di stazioni “nel mese di aprile in suo onore. La sezione di Biella, presieduta da Giacomo Bielli IU1HHP, è da diverso tempo alla ricerca di elementi che attestino che il Biellese e nello specifico il Tracciolino di Oropa, diedero l’ispirazione al premio Nobel per lo sviluppo del suoi studi, la cui conferma darebbe sacro diritto alle 2 sezioni di Biella e Trivero di poter far parte delle Stazioni Marconiane.