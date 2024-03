"Lunghi tempi di attesa per la visita di invalidità civile" un lettore scrive

volevo segnalare che in provincia di Biella le visite per invalidità civile hanno un attesa tra i 15 e i 24 mesi. Sono in attesa della visita per mia madre di 87 anni dal maggio 2023. Mese in cui fu inoltrata la domanda tramite CAAF all'INPS e a tutt'ora non e stata convocata. Non ho il contrassegno invalidi e quando devo portarla a fare visite o piccole commissioni avendo lei grossa difficoltà a camminare è una mezza tragedia. Ha problemi a lavarsi e avendo una pensione bassa tutto ricade sulle mie spalle. Trovo la situazione veramente penosa. Nelle altre province il tempo medio è tra i 30 e i 40 giorni.