Riascoltati per voi: Bon Jovi - Bon Jovi (1984)

Eighties forever, verrebbe da dire! Questo è il classico album hard-rock che negli anni ottanta spopolava, genere che ai giorni d’oggi sta tornando nuovamente di moda grazie alle svariate serie tv che ricordano i favolosi anni ’80.

L’album è pura energia e passione, la voce potente dell’affascinante John Francis Bongiovi Jr è pura poesia, si possono ascoltare anche le esaltanti schitarrate di Richie Sambora, i due propongono un mix di hard rock melodico e ballate che catturano in pieno l'anima del rock di quegli anni.

L'album è pieno zeppo di brani memorabili: all’interno si possono ascoltare hit del calibro di "Runaway", l’open track con il suo riff veramente irresistibile; oppure "Burning for Love" canzone che sprigiona energia pura con il suo ritmo martellante e gli assoli di chitarra di Sambora, ricordano vagamente i primi Deep Purple. Anche la stessa "She Don't Know Me" è una canzone bellissima: una ballata malinconica che mette in risalto la voce espressiva del nostro Jon. Però, oltre alle hit, l'album offre anche altri brani di valore, i quali meritano attenzione, ad esempio: vogliamo parlare della potentissima ”Come Back”? Incantevole! Ma anche “Breakout” e "Shot Through the Heart” non sono da meno. Insomma, se non si è capito, personalmente quest’album lo trovo fantastico!

Sono convinto che l’album “Bon Jovi” sia stato un debutto davvero dirompente, grazie ad esso è stata lanciata una delle rock-band più famose ed iconiche di tutti i tempi. Il disco è un concentrato di vitalità che quarant’anni fa ha conquistato i cuori dei fan ed ha acceso una nuova stella del rock. Veramente un disco intramontabile!

Voto: 9+

Tracce:

1) Runaway – 3:50

2) Roulette – 4:40

3) She Don't Know Me – 4:02

4) Shot Through the Heart – 4:25

5) Love Lies – 4:10

6) Breakout – 5:23

7) Burning for Love – 3:53

8) Come Back – 3:58

9) Get Ready – 4:08

Durata: 38 minuti.

Formazione: Jon Bon Jovi (voce e chitarra); Richie Sambora (chitarra); Alec John Such (basso); David Bryan (tastiera) e Tico Torres (batteria).

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo dell’album omonimo, ma anche dei Bon Jovi e della loro musica.

Al prossimo riascolto…