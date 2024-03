Valdigne Triathlon protagonista a Imola nel Campionato Italiano di Duathlon Sprint FOTO

Nello splendido scenario dell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, con l’organizzazione perfetta di Imola Triathlon, si sono svolti sabato 16 e domenica 17 aprile 2024 i Campionati Italiani Assoluti e Under 23 di Duathlon Sprint, i Campionati di Categoria Age Group, i Campionati Italiani di Duathlon Staffetta 2+2 e di Coppa Crono di Duathlon.

Sempre coinvolgente la cronaca della gara sul “campo” di Fabio D’Annunzio Speaker d’eccezione e Direttore della rivista di riferimento del Triathlon Italiano: Triathlete. Percorso degno di un Campionato Italiano: la prima run prevedeva il giro dell’autodromo al contrario del senso usuale automobilistico (per circa 5000m), con salite e discese piuttosto impegnative e la bike prevedeva 4 giri con ben otto salite e discese con pendenze tra il 4 e il 7%.

Le atlete e gli atleti sono stati quindi messi a dura prova dal tracciato molto selettivo. Nella gara valida per il Campionato Italiano Assoluto Femminile ottima prove, sempre nel gruppo di testa, per la padovana Francesca Crestani (5° assoluta e bronzo S1) e per la lecchese Carlotta Bonacina (8° assoluta e argento S2), gara molto positiva, in un continuo crescendo di risultati, per la varesina Erica Maculan 16° assoluta e 6° tra le U23, ottima la prova di Silvia Visaggi (25° assoluta), caparbiamente al traguardo anche Matilde Salati, nonostante un problema muscolare.

Al maschile, buone prestazioni per il ligure Ivan Cappelli (25°), il casalese Edoardo Mazzucco (33°) e il veneziano Marco Barison (41°), positivo il giovane torinese Enea Demarchi. La gara Age Group è stata una vera e propria Festa con quasi 1.000 triathleti, donne e uomini, a sfidarsi nell’autodromo. Nella gara Femminile Age Group dove si assegnavano i titoli Italiani di Categoria, straordinaria prova delle "Women" di Valdigne Triathlon, che con un quadruplo oro hanno portato i colori del Team sul gradino più alto del podio, ecco le Campionesse Italiane: Sara Speroni, la varesina è giunta 3° assoluta nella gara e ha conquistato l’oro italiano M1; Monica Cibin, la torinese è giunta 5° assoluta e oro italiano tra le M2 con una gara sempre all’attacco; Marinella Sciuccati, ennesimo titolo per la legnanese, oro italiano M5; Rossella Carletti, anche per la ferrarese ennesimo titolo italiano, oro tra le M7. Ma non finisce qui!

Ecco gli altri grandi risultati: Erica Pordenon, 11° assoluta e argento tra le YB per la giovanissima arquatese. Ludovica Sabbia, 28° assoluta e 4° posto tra le YB per la giovane torinese. Tiziana Squizzato, bronzo tra le M3 per la torinese. Anche nella Gara Maschile enormi soddisfazioni per i colori verde-turchese-oro in una competizione che vedeva più di 700 partenti!

Un'altra medaglia, da aggiungere alle centinaia già in suo possesso, per il "ragazzo romagnolo" Michele Vanzi, oro tra gli M8; ancora un podio mancato di pochissimo, in questo inizio stagione per lui ricco di soddisfazioni, per il biellese Marco Schiapparelli 4° tra gli M2, protagonista di tre frazioni al top. Molto positivo il rientro alle gare per l’arquatese Mirco Pordenon, con una prova d'autore coglie il 15° posto tra gli Juniores, bravo il torinese Filippo Col 19° tra gli YB.

Sempre top il lecchese Paolo Bonacina, 9° tra gli M5. Ottime prove, tutti con buoni piazzamenti generali e di Categoria per: Dario Nitti (sempre molto performante), Marco Sabbatini, Sergio Pordenon (tre frazioni molto positive per lui), Lorenzo Gatti e Claudio Ramella Bagneri (7° tra gli M7).

Domenica mattina è andata in scena la spettacolare gara delle Staffette 2+2, gara sempre molto avvincente, combattutissima e fortemente voluta dalla Federazione e dai Team, tantissime le Squadre messe in campo dai numerosi. Team presenti! Ben 4 le formazioni 2+2 schierate dal Team verde-turchese-oro ...nonostante qualche aggiustamento degli ultimi giorni e delle ultime ore dovuti a infortuni e a indisposizioni dell'ultimo momento.

Grande la prestazione della Squadra 1 composta da Cappelli, Crestani, Mazzucco e Bonacina che, sempre in lotta con i migliori Team, ha conquistato un ottimo 11° posto! Ottime le gare delle altre 3 Staffette, con tanti Giovani a portare in gara i body di Valdigne Triathlon, ecco i nomi dei protagonisti: Barison, Visaggi, Demarchi, Maculan (14°) -Chierotti, Pordenon, Pordenon, Ventre -Gai, Baistrocchi, Col, Sabbia.

Nel pomeriggio, si è disputato il Campionato Italiano di Coppa Crono di Duathlon, con 150 Squadre tra femminili e maschili. Il Team Femminile composto da Marinella Sciuccati (M5), Tiziana Squizzato (M3) e Sara Speroni (M1) ha conquistato un importante 4° posto, con una prova maiuscola, dimostrando che l’impegno e passione per lo sport possono portare grandi risultati anche in gara con Team più numerosi e decisamente con un’età anagrafica più bassa.

Il Team Maschile composto da Schiapparelli (M2), Nitti (M3) e Pordenon (M3) ha concluso una gara molto positiva superando (anche loro) in classifica Team più numerosi e più giovani. Nel Campionato Italiano di ParaDuathlon Sprint ancora una vittoria, dopo i tanti successi italiani, europei e mondiali, per la coppia formata da Francesca Tarantello e Silvia Visaggi (guida) nella categoria PTVI B2/B3 a dimostrazione di un ottimo stato di forma e di affiatamento delle due atlete.

Ora gli atleti del Team sono attesi dalla 1° prova del Circuito Giovanile Nord Ovest a Vigevano il 24 marzo e dal Campionato Italiano di Duathlon Cross nel Week End del 7 aprile a Triuggio (MB).