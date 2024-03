Biella, arriva uno spazio studio al Liceo Avogadro

Con il mese di marzo ha avuto inizio, presso il Liceo Avogadro di Biella, l’iniziativa denominata “Spazio Studio”: per venire incontro a esigenze più volte segnalate dagli allievi stessi, nel pomeriggio di mercoledì, la scuola offre la possibilità di trattenersi in un’aula per la pausa pranzo e nelle due ore successive, fino alle 16 per confrontarsi e studiare insieme.

Sia nella sede di via Galimberti, sia in quella di via Trivero, è garantita l’assistenza da parte di un docente in modo che l’opportunità possa essere sfruttata nel modo più proficuo possibile. Come detto, per ora il progetto si limita a un pomeriggio alla settimana, ma l’idea è quella, magari nel corso del prossimo anno scolastico, di estendere la copertura, magari facendo dello “Spazio Studio” un’attività che caratteri e qualifichi in modo particolare l’attenzione del Liceo Avogadro nei confronti dei propri allievi.