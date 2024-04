Sandro Pezzoli, Silvia Levenson, Matteo Seguso e Maria Scarognina al Liceo Sella

Prosegue attraverso importanti momenti di formazione legati all'orientamento l'appuntamento atteso ogni anno dagli studenti legato al vetro.

Dopo essere stati ospiti presso il Castello Sforzesco di Milano a un importante vernissage legato al vetro a freddo, giovedì 11 aprile il liceo ha accolto grandi figure di spicco del settore: Sandro Pezzoli, Silvia Levenson, Matteo Seguso e Maria Scarognina, quattro persone che hanno fatto di questa affascinante materia un vero percorso o meglio dire una scelta di vita.

La presenza importante ed affascinante questa volta è stata data da Matteo Seguso noto incisore del vetro direttamente dalla laguna veneta con la spiegazione e la dimostrazione della lavorazione del vetro a freddo in incisione con l'utilizzo del tornio. Artigiano, figlio d'arte, Seguso oramai collabora con artisti di fama internazionali e tiene corsi di formazione sia in Italia che all'estero. Sandro Pezzoli, motore e mente di questo progetto ha voluto mettere in relazione la nostra realtà assieme a due licei artistici di Milano e avvicinare la curiosità e la creatività dei ragazzi con l'esperienza e la magia degli artisti. Attivo socio della Famiglia Artistica Milanese, è un noto collezionista di vetro d’arte e co-proprietario, insieme ad Aldo Bellini, della storica galleria La Scaletta di vetro a Milano. È anche membro del Comitato Nazionale Italiano dell’Association Nationale pour l’Histoire du Verre. Silvia Levenson oramai quasi "madrina" del liceo artistico che guida la nostra scuola nei progetti dedicati a questo fantastico materiale affiancando lezioni teoriche e pratiche sino ad arrivare ad avere l'onore di poter esporre assieme agli studenti. Maria Scarognina artista designer della nostra zona ( Sostegno) che anche lei fa del vetro la sua passione e il suo obiettivo di vita in ambito artistico, al punto di dichiarare " Faccio quello che amo e lo faccio in vetro!" Realizzando splendide lampade e oggetti di design.

Ecco le premesse del liceo artistico G&Q Sella, che davanti a "mostri sacri del vetro" non può fare altro che accogliere a braccia aperte queste bellissime opportunità, sinonimo di crescita, formazione, orientamento dei giovani allievi.

Il progetto avrà un momento conclusivo dove gli allievi saranno parte attiva in quanto esporranno i loro lavori in vetro presso la galleria d'arte Bi-BOX di Irene Finiguerra a fine mese di maggio assieme agli artisti che li hanno accompagnati in questo percorso.