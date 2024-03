La storia del Jazz arriva a Biella con il Danilo Perez Trio

Venerdì 22 marzo un grandissimo evento al Biella Jazz Club, 3 artisti che hanno scritto la storia del jazz universale riuniti in una sola formazione, Danilo Perez Trio con Danilo Perez al pianoforte, Adam Cruz alla batteria e John Patitucci al contrabbasso.

Il concerto si svolgerà in due set, il primo alle 20.30 e il secondo alle 22.30 per avere piu posti a disponibili nella sede di Palazzo Ferrero. Tre star della musica d’oltreoceano uniti insieme in un unico progetto che farà tappa nei più grandi teatri in Italia e in Europa! Danilo Pérez è un artista per la pace dell’UNESCO, ambasciatore culturale nella Repubblica di Panama, fondatore e direttore artistico del Panama Jazz Festival, nonché fondatore e Direttore artistico del Berklee Global Jazz Institute del Berklee College of Music di Boston.

Un concerto incredibile reso possibile dai contributi di Fondazione CR Biella, Città di Biella – Assessorato alla Cultura, Consiglio Regionale del Piemonte. Martedì 26 riprende la programmazione abituale per la stagione 2023-24 con Attilio Zanchi Quartet “Mingus Portrait”