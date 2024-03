Energia, Pichetto: “Avanti decisi sul nucleare”

“La posizione dell’Italia è nettamente a favore delle nuove forme di produzione di energia nucleare. Con la piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile stiamo costruendo il quadro giuridico necessario per consentire all’Italia di far parte a pieno titolo della famiglia dei Paesi nuclearisti, come ribadito dal vice presidente Tajani. Solo il moderno nucleare può assicurarci di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione garantendo nel contempo all’Italia energia sicura e costante”.

Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine del convegno 'Milano Smart'.