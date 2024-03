A Biella “Seminare comunità”: i risultati del bando da oltre 200mila euro.

Sono nove i progetti finanziati (7 quelli attivati) da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Banca Simetica e Diocesi di Biella, con un importo complessivo di € 209.000,00 nell’abito del bando "Seminare Comunità 2.0" nato per ispirare nuove politiche territoriali coordinate, volte a contrastare o prevenire situazioni di disagio economico e marginalità, promuovendo il welfare generativo.

Gli obiettivi del progetto, entrato nella fase operativa nel difficile periodo post covid che ha impattato sulla sua evoluzione, erano studiati per rispondere alle necessità della società biellese: avviare azioni di prevenzione ed intercettazione precoce delle situazioni di bisogno al di là dell’emergenza, attuare politiche attive volte a favorire l’autonomia e l’inclusione socio lavorativa delle persone; attivare i beneficiari, in un’ottica di promozione e responsabilizzazione della persona e di restituzione alla collettività di quanto ricevuto.

Un impegno, messo in campo dai soggetti promotori, volto anche a valorizzare le buone pratiche di accompagnamento progettuale incentivando le relazioni tra i beneficiari per far emergere le competenze individuali, a vantaggio della collettività e reso concreto grazie all’azione di monitoraggio da parte della Fondazione «Emanuela Zancan», centro di studio, ricerca e sperimentazione che opera da quasi sessant’anni nell’ambito delle politiche sociali, sanitarie, educative, dei sistemi di welfare e dei servizi alla persona.

I 7 progetti realizzati sono stati attivati entro l’anno 2020 mentre i restanti 2 non sono stati attuati a causa della pandemia che ha comunque impattato trasversalmente su tutte le progettualità limitandole a causa delle varie restrizioni imposte.

I progetti si sono conclusi in tempi diversi, in un arco temporale compreso tra agosto 2021 (progetto “Luoghi di Comunità”) e dicembre 2023 (progetto “Wood-Lab – Laboratorio Sociale realizzando un totale di 42 attività che hanno permesso di raggiungere complessivamente almeno 189 persone.

In particolare, i beneficiari diretti sono stati:

· 51 giovani in cerca di occupazione/Neet,

· 39 studenti con fragilità di scuole secondarie,

· 32 persone anziane con decadimento cognitivo lieve o moderato, altre persone anziane,

· 27 persone adulte disoccupate/con fragilità socioeconomica,

· 12 persone adulte con disabilità,

· 11 pazienti trapiantati/in attesa di trapianto e donatori,

· 7 famiglie del territorio (relativi referenti),

· 5 persone in 2 famiglie con fragilità e disagio abitativo/lavorativo,

· 5 persone detenute.

Nonostante le difficoltà nel coinvolgimento attivo dei beneficiari dovute alle limitazioni imposte dalla fase pandemica, complessivamente almeno 56 beneficiari di 6 progetti hanno realizzato, su base volontaria, azioni a vantaggio della collettività con un processo di welfare generativo che li ha portati a svolgere 1.253 ore di attività a vantaggio della comunità, con un valore economico equivalente stimabile in almeno 15.036 euro. Questo valore rappresenta una quantificazione monetaria della rigenerazione/rendimento sociale del contributo erogato da Fondazione CR Biella, Banca Simetica e Diocesi di Biella ai progetti interessati. Si può stimare che il tasso di rigenerazione/rendimento sociale è pari al:

· 12% del contributo complessivo ricevuto dai 6 progetti (125.200 euro);

· 41% della quota di contributo di cui (in proporzione) hanno fruito i 56 beneficiari autori di azioni generative (37.096 euro).

“Questa nuova coprogettazione rappresenta una risposta concerta ai bisogni delle persone fragili sempre più presenti nella nostra comunità ed anche un punto di partenza per nuovi ragionamenti territoriali – commenta il Presidente Michele Colombo – Oggi infatti la Fondazione, grazie ai dati di Osservabiella che monitorano l’andamento dei vari indicatori di fragilità sociale sul territorio e anche grazie alle esperienze emerse dal Bando “Seminare comunità”, è in grado di stimolare l’avvio di un nuovo tavolo di lavoro che ha per fine la messa a punto di interventi efficaci ed ispirati al criterio della generatività del welfare, superando la logica assistenzialista. L’auspicio è che ci sia un’adesione ampia e partecipata”.