Sentimental Mood: il gruppo biellese torna in concerto.

I “Sentimental Mood”, gruppo molto attivo nel panorama musicale biellese e non, saranno in concerto venerdì 22 Marzo 2024, alle ore 21, presso l’Auditorium comunale di Gaglianico, in Via XX Settembre 10.

Il gruppo è capitanato dalla voce di Luana Spinella che spicca per doti interpretative e l'approccio elegante alle musiche riarrangiate da Alessandro Panella al pianoforte, Claudio Montagnoli alla batteria, Edoardo Ramella al sassofono.

Il repertorio musicale che proporranno toccherà musiche italiane e internazionali nell’ambito delle più raffinate composizioni Jazz, Smooth Jazz e Pop: da Whitney Houston a Norah Jones, Sade, Alicia Keys, Mina, Diana Krall, Ella Fitzgerald, Jobim, Frank Sinatra, Pino Daniele, per citarne alcuni.

Si ricorda che l’ingresso è libero.