Un lettore: "Quanto sanno essere incivili le persone?", FOTO

Buongiorno Direttore, grazie dello spazio che mi concede, ma io mi chiedo: è da due giorni che passo di qui e vedo questo scempio, il cestino dell'immondizia stracolmo di rifiuti e chi più ne ha più ne metta. Domenica era già una scena terribile, ma il giorno dopo è una cosa ancora più raccapricciante. Ma io mi domando: come è possibile che delle persone vedano un cestino già pieno e insistano ancora a cercare di mettere altra immondizia dentro?

Non dirò il luogo esatto, ma la zona è a Biella, in via Ivrea, fuori da un supermercato dove tanti studenti fanno pausa pranzo. Ora: non so se siano i ragazzi o altri a fare questo, dico solo che è veramente una cosa che fa pena, da incivili. Ci vuole tanto a portarsi dietro uno scarto e gettarlo in un altro cestino?