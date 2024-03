Festa del papà, Franceschini (FdI): “É sacro il valore e il ruolo della famiglia naturale”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Martedì 19 marzo si celebra la Festa del Papà. Ribadiamo il “no” convinto alla definizione di “genitore 1 o genitore 2” in luogo a quella di padre e madre. Basta con l’estremizzazione ideologica. É sacro il valore e il ruolo della famiglia naturale. Fratelli d’Italia si è sempre battuta per impedire che il capriccio degli adulti comprometta il bene dei bambini i quali hanno bisogno di un padre e di una madre, perno dell’unica famiglia costituzionalmente riconosciuta. Inoltre con la legge di bilancio 2024, il Governo Meloni ha confermato l'80% della retribuzione per la prima mensilità di congedo parentale ed ha aggiunto anche una seconda mensilità, sempre all'80% della retribuzione. Il Governo Meloni e Fratelli d'Italia dimostrano ancora una volta che la nostra priorità è quella di sostenere la genitorialità aiutando le donne a conciliare il duplice ruolo di madri e lavoratrici. Tanti Auguri a tutti i papà!”