Lodovica Motta “salva” il TT Biella al torneo nazionale al Palaforum

La nostra città è stata ancora una volta protagonista di una grande manifestazione pongistica. Nel marzo del 2022 era stato il PalaPajetta a ospitare i Campionati Italiani Assoluti e, a dicembre, nel medesimo impianto, si era svolta una “sei giorni”, che aveva visto in campo la Nazionale maschile azzurra, impegnata nelle qualificazioni agli Europei, l’International Transalpin Trophy - Mediterranean Cup e i tornei nazionali femminili e maschili. Nel dicembre del 2023 è stato il Biella Forum a fungere da palcoscenico delle Giornate Rosa, riservate alle donne, delle gare nazionali maschili di seconda e terza categoria e del torneo internazionale WTT Feeder Biella.

Ora, nei giorni 15, 16 e 17 marzo, si sono disputati i tornei nazionali di quarta e quinta categoria femminile e quelli maschili di quarta, quinta e sesta. I tre giorni di gare hanno visto la presenza di circa 520 atleti, in rappresentanza di ben 95 società sportive: la stragrande maggioranza provenienti dal Nord Italia, ma ben rappresentato era anche il Sud.

Il TT Biella ha preso parte, a quattro gare, con quattordici atleti, che, però, non hanno particolarmente brillato, confermando, mai come in questa occasione, il motto “nemo propheta in patria”. Se non fosse stato per l’acuto finale di Lodovica Motta, vincitrice del torneo di quarta categoria femminile, il bilancio sarebbe stato del tutto negativo, anche a causa, da parte di alcuni atleti particolarmente nervosi, di atteggiamenti certamente sconvenienti tenuti in campo, tanto da ricevere svariati cartellini gialli con i relativi penalty-point.

Degli atleti biellesi hanno quindi superato il girone iniziale solamente Mattia Noureldin e Lodovica Motta; tutti gli altri si sono fermati al primo ostacolo. Sulle 45 partite disputate, ne sono state vinte 16 (di cui solamente due contro atleti meglio posizionati in classifica) e ne sono state perse 29, di cui otto contro avversari peggio classificati.

Nel torneo di “6^ cat maschile”, Gabriele Marfisi e Wu Jin Hao, chiusi dal pronostico, perdono, rispettivamente, 2 e 3 partite e sono fuori; Federico Arno, numero due del girone, perde la prima partita contro il meno quotato Scartabellati e, pur vincendo il terzo incontro, d esce dal torneo per classifica avulsa.

Nel torneo di “5^ cat maschile”, bella prestazione di Mattia Noureldin, che si aggiudica il girone con tre agevoli vittorie; poi, al primo turno del tabellone, trova il fiorentino Falcucci, meglio posizionato in classifica, contro cui gioca bene, cedendo solamente al quinto set (-10/-8/8/10/7). Tutti gli altri giocatori, rispettando il pronostico, si fermano. Per Alaa Noreldin, veramente poco da fare; Stefano Torrero supera Lepore e perde da Inzoli e Hikkaduwage; Michele Motta e Gilberto Rollino, entrambi “cenerentole” dei rispettivi gironi, superano un avversario meglio quotato, il primo Zheng Jian Cheng, ed il secondo Serpi.

Nel torneo di “4^ cat maschile”, purtroppo, i risultati non sono migliori. David Dabbicco, quarta testa di serie, batte Scaglioni ma perde sia contro Leporale sia Tagliabue; a Fabio Cosseddu manca anche un pizzico di fortuna: nel girone vince due partite (Bregolato e Monti) ma perde con Capsoni; la classifica avulsa lo estromette dal torneo; fermo anche Matteo Passaro, superato da Cortis e Vassena, con la sola vittoria su Debarbieri; e così anche Tommaso Sorrentino, che, chiuso dal pronostico, perde le tre partite disputate.

Nel torneo di “4^ cat femminile”, ai nastri di partenza si presentano Federica Prola e Lodovica Motta. La prima perde contro le tre meglio posizionate Pampallona, Ferretti e Cosmai; la seconda, con un pessimo avvio, perde la partita d’esordio, opposta a Dicesare (-8/7/-9/9/8) ma si riscatta prontamente contro Cerè, imponendosi in tre set: il girone si chiude con le tre atlete a parità di punteggio; questa volta, però, la classifica avulsa premia “Lodo”, garantendole il passaggio al tabellone in prima posizione. Qui tutto rientra nel giusto binario; prima batte l’esperta Alessandra Bellangero (7/-7/6/12); poi, in semifinale l’avversaria di sempre, la verzuolese Carlotta Giuliano (10/-5/5/4); in finale, “Lodo” affronta e batte in 4 set la ligure Lavoratti (6/-7/4/4), vincendo, per la prima volta, un torneo nazionale.