Bella prova su pista per il pilota valsesiano Ivan Carmellino, giunto in terza posizione alla finale di Coppa Italia Rally della Lanterna, in scena nella città di Genova. Al suo fianco, come navigatore della Skoda R5, l'astigiano Elio Tirone. A sostenere il portacolori della New Driver's Spin il Fan Club Biella.