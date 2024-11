Salussola Volley, a testa alta con Fortitudo FOTO

Venerdì 8 novembre si è svolta la seconda partita in casa del Salussola Volley contro il P.G.S Fortitudo Volley Occimiano: il match è stato un vero e proprio spettacolo di pallavolo. Nonostante la sconfitta per 3 a 0, i ragazzi del Salussola hanno mostrato un notevole miglioramento. La squadra è apparsa più compatta, determinata e combattiva, regalando al pubblico presente emozioni uniche.

Particolarmente avvincente è stato il secondo set, dove gli atleti sono riusciti a condurre il gioco fino agli ultimi scambi, cedendo poi il punto agli avversari. Questa partita conferma la crescita costante della squadra e lascia ben sperare per il futuro. Il Salussola Volley è pronto a dare il massimo nella prossima sfida, con l’obiettivo di conquistare la seconda vittoria stagionale: la scorsa settimana infatti, hanno esordito fuoricasa sconfiggendo la squadra biellese S.p.b. per 3 a 0.

Prossimi appuntamenti? Per chi vorrà seguire gli atleti in tutto il Piemonte, la città di Domodossola vi aspetta venerdì 15 novembre alle ore 21 per accogliere la sfida contro il Salussola Volley.