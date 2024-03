Basket femminile, Bonprix BFB ai playoff nonostante la sconfitta

Salvezza e playoff. Questo era l'obiettivo da portare a casa nella partita casalinga di sabato sera. Obiettivo centrato, con due giornate d'anticipo, nonostante la sconfitta con Kangaroos Moncalieri.

Con questo risultato la Boprix BFB raggiunge il suo punto più alto dalla stagione 2010/11. Ad inizio campionato sembrava un sogno irrealizzabile essere a metà marzo ed avere già in tasca la qualificazione ai playoff di serie B, ma il fantastico lavoro di coach e ragazze ha portato anzitempo ad un risultato insperato, nonostante alla classifica manchi qualche punto lasciato indietro a seguito di prestazioni non sempre all'altezza. La sconfitta alla fine è risultata indolore, anche grazie ai risultati che sono pervenuti dagli altri campi. Area Pro è stata sconfitta e sembra condannata ai playout, Rivalta e Moncalieri, anche in caso di arrivo a pari punti, resterebbero dietro in virtù della differenza canestri.

Rimane però l'amarezza per non aver portato a casa una partita che sicuramente era alla portata. Complice una prima metà gara giocata ben al di sotto delle capacità della Bonprix BFB, coach Bertetti ha dovuto faticare per rimettere in carreggiata la squadra, che, non ha completato una gran rimonta solo per pochissimo. Biella ha patito la fisicità avversaria sotto i tabelloni e i tanti errori di realizzazione di canestri non impossibili. Primo quarto da incubo. Due soli punti per le biellesi nei primi cinque minuti con Monclieri già sul +7.

La reazione delle padrone di casa vedeva Biella rientrare sul 11 a 13, ma due canestri ospiti negli ultimi trenta secondi facevano segnare alla prima pausa 17 a 11 Kangaroos. Altra difficile partenza nel secondo periodo. Dopo soli tre minuti le ospiti erano a +13. Il punteggio arrivava ancora a dilatarsi fino al vantaggio esterno di 17 punti, prima che una flebile reazione biellese portasse il risultato al riposo lungo a 33 a 20 per le ospiti. Finalmente nella terza frazione le ragazze di coach Bertetti iniziavano a giocare con maggior attenzione e aggressività.

Piano piano il gap si riduceva. Più volte le laniere si portavano a -8, ma Moncalieri riusciva sempre a ricacciarle oltre il vantaggio a due cifre. Lo sforzo biellese permetteva di arrivare all'ultimo intervallo a -9. Nell'ultimo quarto Biella gettava il cuore oltre l'ostacolo. Finalmente riuscivano a contenere le lunghe avversarie e sfondare le linee torinesi nonostante una difesa alternata a uomo e a zona. Pur scendendo la percentuale di realizzo di tiri liberi maturati dai numerosi falli delle ospiti in affanno, la Bonprix BFB rosicchiava punto dopo punto e a 30 secondi dalla fine raggiungeva il -3, permettendo a Moncalieri di segnare solo 2 punti in tutto il quarto. Negli ultimi sette secondi Tombolato aveva in mano per ben due volte la palla della bomba del pareggio, ma il ferro diceva di no ad entrambi i tentativi e l'inesorabile sirena finale impediva di completare una rimonta che sarebbe stata epica. Moncalieri vinceva 56 a 53, senza ribaltare la differenza canestri dell'andata (Biella +12).

Il prossimo turno, il penultimo della regular season, vedrà le biellesi al turno di riposo. Dopo l'interruzione pasquale, nell'ultima giornata sarà ospite a Biella BKB Torino e si potrà conoscere quale sarà la squadra da affrontare nel primo turno dei playoff.

BONPRIX BFB - KANGAROOS MONCALIERI: 53 A 56 (11-17/20-33/46-54).

Bfb: Ceria ne, Habti, Peretti ne, Raga 4, Guzzon 2, Ravinetto 15, Trucano 8, Tombolato 24, Didier, Rabbachin ne, Bonacci ne, Novikova ne. All. Bertetti, ass.all. Riccini