Biella 4 Racing: dal Corso regolarità alla Coppa Milano-Sanremo.

Sarà un esordio “di fuoco” per Massimo e Michael Destefanis, freschi partecipanti ai corsi regolarità e prima licenza targati Biella 4 Racing, che si apprestano a fare il loro debutto agonistico alla 15^ edizione della Coppa Milano-Sanremo, prima prova del Campionato Italiano Grandi Eventi 2024.

Ad attenderli, quattro giorni di gara, con partenza ed arrivo a Milano, toccando Canelli, Sanremo, Monte Carlo, Loano, Rapallo, Genova, solo per citare alcune delle località interessate dalla manifestazione. Nel mezzo, oltre mille chilometri di percorso, con più di cento prove cronometrate, comprese quelle di media, per rendere la sfida ancor più avvincente.

“Siamo veramente entusiasti di questo nostro debutto”, ci raccontano Massimo e Michael, “in una gara ricca di storia e tradizione, facente parte di uno dei Campionati più importanti d’Italia, e dal grande fascino. Sicuramente per noi non sarà facile, ed alcuni potranno dire che siamo un po’ dei pazzi ad esordire in una manifestazione come questa, e probabilmente hanno anche ragione, ma a noi le cose semplici non hanno mai attratto più di tanto e quando si è presentata l’occasione di partecipare alla Milano-Sanremo l’abbiamo subito colta al volo. Proveremo a fare del nostro meglio e sicuramente ce la metteremo tutta per cercare di ben figurare nella nostra categoria, senza dimenticare di divertirci e gustarci quest’esperienza”.

“Siamo molto felici ed orgogliosi che Massimo e Michael debuttino in una gara così prestigiosa - commentano gli esponenti B4R -, e ancor di più del fatto che per prepararsi ad essa si siano affidati ai nostri corsi. Questo sarà un primo impegno per i nostri colori in quella che si preannuncia una prima parte di stagione decisamente ricca di eventi a cui penderemo parte o a cui saremo coinvolti. Non ci resta che prepararci e dare del nostro meglio”.