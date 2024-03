Olimpiadi Cultura e Talento, l'esperienza delle squadre del Liceo del Cossatese e Vallestrona

Sabato 9 marzo si è tenuta a Montebelluna la semifinale della macro-area Nord delle Olimpiadi della Cultura e del Talento. Dal liceo del Cossatese e Vallestrona abbiamo partecipato con due squadre; la prima, la mia, gli “Assi di fiori” era composta da Emma Chiorino, Gresa Zani, Francesca Tasso, Lucia Crestani, Leonardo Di Luccio e Beatrice Bordignon, mentre la seconda, gli “Homo sapiens”, era formata da Zaccaria Ferrari, Ali Rachyq, Agnese Simonini, Greta Baj, Arianna Di Palma e Silvia Dallacqua.

Caratteristica principale delle nostre squadre è stata sicuramente la serenità con cui, dalla prima batteria all’ultima, si è affrontata la giornata di gare. Prima dell’inizio dell’evento c’erano molte formazioni che studiavano, ripassavano e si interrogavano a vicenda, tuttavia, noi abbiamo optato per una diversa strategia; così, tra passeggiate e lunghi momenti di condivisione, l’esperienza non si è limitata all’aspetto formativo-culturale, ma si è trasformata in un'opportunità per incontrarsi e approfondire la conoscenza reciproca. Le gare erano su temi diversi, così i concorrenti si sono misurati in diverse discipline, tra le quali musica, scienze, educazione civica, letteratura, storia e storia dell’arte.

Ogni prova aveva la durata di un’ora per un totale di 15 domande per sezione. L’affluenza all’evento è stata notevole per un totale di più di 50 squadre solo a Montebelluna: in contemporanea sono state svolte due semifinali, con le stesse prove, a Tarquinia (VT) e a Mondragone (CE). Si qualificavano alla fase finale le migliori sei formazioni di ogni semifinale e poi venivano ripescati ancora i migliori 16 punteggi rimanenti. Le premiazioni, o meglio, l’annuncio dei risultati e della conseguente qualificazione alla finale che si svolgerà a Tolfa (RM), è arrivato a fine giornata.

La squadra degli “Assi di Fiori” del Liceo del Cossatese e Vallestrona al momento della proclamazione è annunciata tra quelle ammesse alle finali nazionali, Noi della squadra, nominata per ultima tra quelle premiate, eravamo così stupiti che prima di festeggiare abbiamo voluto chiedere conferma agli organizzatori. Nessun errore, alla fine eravamo proprio noi. Il giorno dopo è arrivata un’altra sorpresa: Leonardo Di Luccio ha ricevuto la comunicazione di aver ottenuto, a pari merito con altri tre studenti, il punteggio migliore d’Italia per la categoria Educazione Civica. Per questo è stato invitato ad una giornata speciale a Roma dove lui e i tre studenti saranno ospiti alla Camera dei Deputati.

Quella di Montebelluna è stata un'esperienza indimenticabile per i partecipanti del liceo del Cossatese e Vallestrona. Abbiamo dimostrato non solo competenza nelle diverse discipline affrontate durante le gare, ma è emersa anche la capacità di gestire senza stress la competizione e il piacere di condividere alla fine, prima la sorpresa, poi la gioia per la qualificazione alla finale. Una prova che in cui ci siamo messi in gioco con determinazione e che lascerà un ricordo totalmente positivo a tutti i membri delle due squadre.