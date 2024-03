Deiezioni e strade sporche, la lettera di insegnanti e alunni: “Segno di civiltà lasciarle pulite”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Egregio direttore,

siamo i bambini e le bambine della classe prima della scuola primaria di Andorno Micca. Ogni lunedì, in tarda mattinata, la nostra classe esce in passeggiata perché ha aderito al progetto Scuole in Cammino dell’ASL di Biella.

Insieme alle maestre percorriamo le strade di Andorno a passo sostenuto e svolgiamo delle attività didattiche all’aria aperta, con il sole e con la pioggia. Purtroppo durante le camminate ci siamo accorti che c’è sporcizia lungo le strade e soprattutto parecchie 'cacche' così dobbiamo stare attenti a non pestarle.

A noi piacciono tanto i cani, ma i loro padroni sono un po’ sporcaccioni e dovrebbero raccogliere quello che i loro animali lasciano in giro! Se le scarpe puzzano poi in classe non si può più stare! Speriamo con questa lettera che i padroni dei cani capiscano che la strada è un bene comune e che è segno di civiltà lasciarla pulita”.