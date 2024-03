Basket femminile, per Bonprix BFB salvezza vicina con vista playoff

L'obiettivo stagionale per la matricola Bonprix BFB era la salvezza, preventivandola anche attraverso i playout. Dopo la partita di sabato sera però, la permanenza in Serie B potrebbe arrivare ben prima del previsto, condita con la partecipazione ai playoff. Con i risultati dagli altri campi, la matematica salvezza potrebbe arrivare anzitempo già la prossima settimana. La vittoria casalinga contro Area Pro Rivalta, diretta avversaria, pone Biella sesta, avanti di 4 punti a 4 quattro giornate dal termine della regular season e con il calendario delle concorrenti tutt'altro che agevole.

Ma veniamo alla partita giocata sul parquet dei Salesiani di Biella. In palio c'era una buona fetta di salvezza ed entrambe le formazioni sapevano quanto contava vincere. Iniziava così il match con le due squadre contratte. Biella però pareva avere le idee più chiare e a metà del primo quarto era avanti 10 a 3. Area Pro però non ci stava e riusciva a ricucire. Al primo riposo il risultato era in perfetta parità 12 a 12. La seconda frazione vedeva partire meglio le ospiti che però riuscivano ad ottenere un vantaggio massimo di soli 4 punti.

Non tardava la reazione biellese e al riposo lungo le padrone di casa erano avanti 28 a 24. Al rientro dagli spogliatoi le ragazze di coach Bertetti tentavano la fuga. Alcune chiamate arbitrali alquanto dubbie in favore delle torinesi permettevano il sorpasso di Rivalta. Il timeout chiesto dal coach biellese rimetteva a posto le cose e la Bonprix BFB volava sul +7. Questa volta era il coach ospite a chiamare il timeout, ma alla fine del quarto Biella era ancora avanti 45 a 39. Nell'ultimo periodo la squadra laniera saliva in cattedra. Un pesante parziale di 12 a 2 vedeva Biella scappare a +16. Le rotazioni permettevano non solo di mantenere il vantaggio ma anche di incrementarlo fino al 70 a 53 finale, con in campo tutte le ragazze più giovani della panchina. Nonostante le chiamate arbitrali che hanno caricato le biellesi di falli, le ragazze di coach Bertetti hanno saputo mantenere la lucidità giusta e superare i momenti di calo psicofisico.

Tutta la squadra ha dato il massimo a partire dal trio delle meraviglie Ravinetto-Trucano-Tombolato, e dalla solida prestazione sotto i canestri di Soha Habti, capace di recuperare un'infinità di palle, ottimamente sostituita da Clara Didier quando è stata ora di usare tutta la fisicità necessaria. Guzzon, Raga e Novikova hanno benissimo interpretato il loro ruolo, concedendo poco e facendo girare la palla con pochissime sbavature. Anche le giovani Rabbachin, Strobino, Peretti e Bonacci, quando sono state chiamate in causa, hanno risposto molto positivamente. Ora Biella si trova a 14 punti a quattro giornate dalla fine, di cui la penultima la vedrà scontare il turno di riposo.

La prossima gara, a Pegli, pare un missione impossibile. Le liguri, corazzata a punteggio pieno, hanno asfaltato tutte le avversarie e, con una squadra arricchita di giocatrici di serie A, puntano direttamente alle finali per la promozione nella massima serie. Le dirette avversarie per la salvezza sono distanti 4 punti. Le due squadre di Rivalta, Pasta e Area Pro, in virtù dei risultati sarebbero dietro a Biella anche in caso di arrivo a pari punti. Anche in caso di sconfitta nella prossima partita, qualora la combinazione dei risultati favorisse le inseguitrici, la Bonprix BFB ha la possibitità di dare il colpo del KO definitivo fra quindici giorni, quando ai Salesiani arriverà Moncalieri, altra squadra che sta lottando per evitare i playout.

BONPRIX BFB - AREA PRO RIVALTA: 70 - 53 (12-12/28-24/45-39).

Bfb: Habti 2, Peretti, Raga, Guzzon 5, Ravinetto 22, Trucano 17, Tombolato 21, Strobino, Dider, Rabbachin 1, Bonacci, Novikova 2. All. Bertetti, ass.all. Riccini e Merlo