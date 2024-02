Health Qi Gong per migliorare la salute degli occhi e della vista

Si è svolto a Vergnasco nella data di domenica 25 febbraio, il seminario della durata di sei ore di Ming Mu Gong, una forma di Health Qi Gong specifica per migliorare la salute della vista. Il Gran Maestro Xu Hao, durante il seminario che ha magistralmente diretto, racconta che in Cina, negli ultimi anni, il 50% degli studenti delle scuole elementari è portatore di occhiali e sommando alla statistica anche le scuole medie e superiori si arriva al 70% di giovani e giovanissimi che per vedere correttamente hanno bisogno di utilizzare lenti correttive. Ming Mu Gong, negli ultimi 10 anni di Ricerca, sviluppo e sperimentazione si è rivelato un alleato importante per contrastare i disagi della vista, dovuti anche al cambio di abitudini di vita che il massiccio utilizzo di telefoni e social media sta operato nei giovani.

Xu Hao è il Presidente della IHQA (Italy Health Qi Gong Association) massima autorità in Italia riguardo al Qi Gong della Salute e membro del Direttivo Internazionale della IHQF (International Health Qi Gong Federation), Federazione Internazionale con sede in Cina che si occupa dello studio, della Ricerca e della sperimentazione delle forme di Qi Gong con lo scopo di aumentare la sensazione di benessere e salute nell’era moderna. Un vero e proprio team di Medici, Ricercatori ed esperti delle Università di Pechino e Shanghai che continuano a migliorare gli strumenti tradizionali antichi attraverso lo sguardo moderno, per renderli sempre più utili, utilizzabili e aggiornati.

L’associazione biellese A.S.D. FudoShin, nella persona del Direttore Tecnico per il Karate ed il Qi Gong, M° Marco Toniolo, è stata felice di ospitare l’amico e M° Xu Hao, con il quale collabora dal 2019 ed invita a seguire i programmi dell’ Health Qi Gong nei corsi attivi a Pettinengo (lunedì dalle 19.30 alle 21) e a Vergnasco (mercoledì dalle 20 alle 21.30). L’Health Qi Gong, se eseguito correttamente e con costanza, è capace di donare molti benefici, tra i quali: l’acquisizione di una migliore postura generale del corpo, la diminuzione dei dolori alla schiena causati dall’errata postura e movimentazione, una maggior consapevolezza del proprio corpo e della propria mente, una ritrovata capacità di calmare, attraverso movimenti lenti, precisi e misurati, un’ansia ed un’agitazione che nei tempi moderni disturbano sempre più persone. Per informazioni e richiedere lezione di prova: Marco 335.62.36.495