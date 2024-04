La riforma dello sport, un anno dopo: ecco il convegno di FiscoCSEN

Un evento per spiegare la Riforma dello Sport nel modo più semplice possibile a quasi un anno di distanza dalla sua entrata in vigore. Questo è l’intento del convegno di FiscoCSEN, il cui titolo è appunto ‘La Riforma dello Sport un anno dopo’.

L’incontro si terrà sabato 20 aprile dalle 9 alle 12.30 presso la Sala Lux in via Trieste 43 a Rivarolo Canavese. Il convegno è organizzato da CSEN Piemonte ed è patrocinato dalla Città Metropolitana di Torino. Un incontro fortemente voluto da Gianluca Carcangiu, Presidente di CSEN Piemonte, e dall’Assessora alle Attività produttive, Manifestazioni, Tempo libero, Turismo, Tutela degli animali, Sport, Ambiente e Politiche di integrazione del Comune di Rivarolo Canavese in collaborazione con le associazioni locali. Durante il convegno interverrà Mauro Berruto, ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Pallavolo e primo firmatario della modifica dell’Articolo 33 che prevede l’inserimento della pratica sportiva nella Costituzione Italiana.

Sarà presente anche Elena Miglietti, giornalista, scrittrice e referente per Piemonte e Valle d’Aosta della Fondazione Sportcity. Interverranno anche i componenti del Comitato Nazionale FiscoCSEN Francesco De Nardo, Alessandro D’Aprile e Marilisa Pollifrone. Tra i temi che verranno affrontati ci saranno: le modifiche statuarie obbligatorie per ASD e SSD, la sicurezza sul lavoro e il save guarding, il volontariato nello sport e nel terzo settore, il concetto di socio e il concetto di tesserato, i bilanci per ASD ed enti del terzo settore e il passaggio al regime IVA. Al convegno saranno presenti circa 150 associazioni di tutto il Piemonte. Numeri importanti per una tematica molto sentita per il mondo dello sport in ogni suo aspetto e ramificazione.