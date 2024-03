La Biellese ASD Fudoshin al festival nazionale di Qigong FOTO

Si è concluso ieri a Carpi (MO) il Festival di Health Qi Gong che ha visto, in apertura, dimostrazioni di Kung Fu Wu Shu, Kobudo di Okinawa e Taiji per fare da contorno ai tornei Nazionali di Qi Gong e Taiji, con tanto di esami Internazionali di passaggio di grado.

Molto bene per la A.s.d. Biellese, Fudoshin che, sotto la guida del M° Marco Toniolo ha riportato eccellenti risultati: 2 ori per Alexandra Valciu che ha registrato anche il punteggio più alto di tutta la competizione con 9.12. 1 oro e 1 argento per Valeria Liporace. 1 oro per Susanna Destefanis. 1 argento e 1 bronzo per Ginevra Paolucci.

Le biellesi si sono poi aggiudicate anche un secondo posto ed un terzo posto nelle competizioni a squadre. 50 atleti tra i 23 e i 73 anni, per una competizione in cui ha prevalso la gioia di stare insieme a praticare la Via della Salute.