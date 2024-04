“Forti e Flessibili”: Yoga in Burcina per accogliere la primavera.

Per un corpo sano e una mente rilassata, diamo il benvenuto alla primavera: sabato 20 aprile, dalle ore 10.00 alle 11.00, sarà possibile praticare Yoga in Burcina, in compagnia di un’insegnante.

"Forti e Flessibili" si terrà nella sala di Cascina Emilia, a Pollone e l’ingresso sarà ad offerta libera.

Per info: 348.88.68.424 – Elena.