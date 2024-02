Ciclismo, Matteo al raduno U.C.A.B. 1925 Biella: “Non solo sport ma anche spensieratezza” FOTO

Da sabato 10 febbraio a martedì 13 febbraio si è svolto, presso Viverone, il secondo raduno stagionale dell’U.C.A.B. 1925 Biella per i ragazzi della neonata squadra Juniores, accompagnati dal d.s. (direttore sportivo) Stefano Alberti e dall’Élite Matteo Murlo. Nelle giornate di sabato 10 e domenica 11, erano presenti anche i ragazzi delle categorie Esordienti ed Allievi, alla loro prima esperienza di raduno, accompagnati dai rispettivi d.s. Paolo Lo Iacono e Paolo Monaco. In tutto 17 corridori pronti a mettersi in gioco sotto l’aspetto atletico e soprattutto quello personale, seguiti dal presidente Filippo Borrione, dal preparatore Omar Beltran e dal segretario Alberto Minero.

Sabato 10 febbraio.

Sono stati consegnati ai ragazzi il vestiario invernale, i caschi e le borracce. Vista la copiosa pioggia, al mattino è stata svolta attività fisica al chiuso, mentre nel pomeriggio il presidente ha tenuto una lezione riguardo i regolamenti. Successivamente i ragazzi hanno visto e, con l’aiuto del preparatore, commentato il film “Il tempo di vincere”.

Domenica 11 febbraio.

Per iniziare al meglio la giornata, i ragazzi hanno praticato la stimolazione ormonale a digiuno e dopo alcune comunicazioni tecniche si è partiti finalmente per la prima uscita in bici del raduno, con percorsi e chilometraggi calibrati a seconda della categoria di appartenenza. Nel pomeriggio il preparatore ha trattato con tutti gli atleti i temi del diabete e del picco glicemico; successivamente i ragazzi hanno potuto apprezzare un altro film riguardo l’integrazione sociale in America.

Lunedì 12 febbraio.

Dopo la stimolazione ormonale a digiuno, gli atleti Juniores sono partiti in sella alla volta della Valchiusella. Il pomeriggio è stato dedicato allo studio e allo svolgimento dei compiti scolastici: i ragazzi hanno avuto modo di aiutarsi a vicenda e condividere anche questo “pezzo” importante della loro quotidianità.

Martedì 13 febbraio.

Questa volta, a differenza delle altre mattinate, la stimolazione ormonale a digiuno è stata effettuata in bici praticando due serie di ripetute di forza e successivamente è stata svolta l’ultima uscita in bici lungo il perimetro del lago di Viverone. Nel pomeriggio è stata ribadita la filosofia U.C.A.B., che ho imparato ad apprezzare, ben raccontata dal motto “educare giovani vincenti nella vita attraverso il ciclismo”: la passione e il divertimento per il ciclismo come strumento per la propria crescita umana e sportiva, tralasciando lo stress e le pressioni che derivano dal voler raggiungere a tutti i costi il risultato agonistico.

Infine, prima di lasciarsi, i ragazzi hanno indicato una qualità positiva di un altro compagno scoperta proprio durante questo raduno. Un ottimo esercizio per i corridori per conoscersi e relazionarsi ancor di più e fare gruppo.

Conclusa questa bella esperienza collegiale, i corridori inizieranno a breve la stagione agonistica. Seguite, tifate e sostenete l’impegno di questi giovani atleti!